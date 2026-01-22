Την ανάγκη για μέτρα και καλύτερο σχεδιασμό από δήμους και πολιτεία ανέδειξε η χτεσινή κακοκαιρία. Το πυροσβεστικό σώμα έλαβε 910 κλήσεις με τις 670 να είναι στο νομό τις Αττικής. Μεγάλα προβλήματα δημιουργήθηκαν σε δρόμους σε Γλυφάδα, Βούλα, Βάρη, Βουλιαγμένη, Ωρωπό, Κορωπί και Νέα Μάκρη.

Στην άνω Γλυφάδα σχηματίστηκαν πλημμύρες με ορμητικά νερά σε δρόμους που παρέσυραν ότι υπήρχε από μπάζα και απορρίματα, ενώ μία γυναίκα έχασε τη ζωή της καθώς την ώρα που προσπαθούσε να διασχίσει το δρόμο την παρέσυρε όχημα που είχε χάσει τον έλεγχο και εν συνεχεία, κατά τις πληροφορίες, βρέθηκε κάτω από όχημα που είχε παρασυρθεί.

Στην Κυνουρία ένας 53χρονος λιμενικός έχασε τη ζωή του την ώρα που προσπαθούσε να ασφαλίσει σκάφος.