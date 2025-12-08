Τέσσερις στους 10 πολίτες εξακολουθούν να μην αποταμιεύουν για τη συνταξιοδότηση αναφέρει νέα Έρευνα Συντάξεων της Insurance Europe, τη στιγμή που η ΕΕ προετοιμάζει μια σημαντική μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος. Ειδικότερα, το 41% των Ευρωπαίων εξακολουθεί να μην συνεισφέρει σε συμπληρωματικά συνταξιοδοτικά συστήματα, γεγονός το οποίο αναδεικνύει την ανάγκη για στοχευμένη πολιτική δράση, συμβουλές και πλαίσια που υποστηρίζουν τη μακροπρόθεσμη, ασφαλή συνταξιοδοτική αποταμίευση.

Προς την κατεύθυνση αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει παρεμβάσεις μέσω της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων (SIU), συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης του πλαισίου του Πανευρωπαϊκού Προσωπικού Συνταξιοδοτικού Προϊόντος (PEPP).

Η τέταρτη έκδοση της έρευνας, η οποία καλύπτει 12.700 ερωτηθέντες από 12 αγορές (Αυστρία, Βέλγιο, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ισπανία και Ελβετία), επιβεβαιώνει ότι ένα αυξανόμενο ποσοστό ανθρώπων αναγνωρίζει τη σημασία της αποταμίευσης, αλλά οι οικονομικές πιέσεις, τα κενά πληροφόρησης και οι παράγοντες συμπεριφοράς εξακολουθούν να εμποδίζουν πολλούς να αναλάβουν δράση. Οι γυναίκες, οι άνεργοι και οι εργαζόμενοι με μη τυπική απασχόληση εξακολουθούν να επηρεάζονται δυσανάλογα.



Τα βασικότερα ευρήματα από την έρευνα συντάξεων του 2025 έχουν ως εξής:



– Παρά την αυξανόμενη ευαισθητοποίηση σχετικά με την ανάγκη αποταμίευσης, το 41% των Ευρωπαίων εξακολουθεί να μην συνεισφέρει σε συμπληρωματικά συνταξιοδοτικά συστήματα, με τα εθνικά ποσοστά να κυμαίνονται από 16% έως 65%.

– Το χάσμα μεταξύ των φύλων παραμένει: το ποσοστό των μη αποταμιευτών φτάνει το 46% για τις γυναίκες σε σύγκριση με 35% για τους άνδρες.

– Η παροχή συμβουλών παραμένει ένα αποφασιστικό έναυσμα για δράση: το 31% των ερωτηθέντων ξεκίνησε να αποταμιεύει αφού έλαβε καθοδήγηση από έναν μεσάζοντα ή σύμβουλο, ενώ το 25% ξεκίνησε μέσω προγραμμάτων εργοδότη ή αυτόματης εγγραφής. Οι εκστρατείες ευαισθητοποίησης του κοινού παρακίνησαν μόνο το 3%.

– Η ασφάλεια παραμένει η βασική προτεραιότητα για τους Ευρωπαίους αποταμιευτές: το 81% των αποταμιευτών προτιμά προϊόντα που εγγυώνται τουλάχιστον το κεφάλαιό τους. Οι γυναίκες είναι ακόμη περισσότερο προσανατολισμένες στην ασφάλεια, με το 85% να προτιμά την προστασία του κεφαλαίου σε σύγκριση με το 77% των ανδρών. Μόνο το 19% των ερωτηθέντων προτιμά επιλογές υψηλότερου κινδύνου επιδιώκοντας υψηλότερες αποδόσεις.

– Οι συντάξεις παραμένουν η προτιμώμενη επιλογή πληρωμής (43%), αλλά υπάρχει επίσης ενδιαφέρον για εφάπαξ ποσά, ρυθμίσεις ανάληψης ή συνδυασμό.

– Η ψηφιακή πληροφόρηση υποστηρίζεται έντονα: το 69% προτιμά την ψηφιακή πληροφόρηση με διαθέσιμο χαρτί κατ’ απαίτηση, υπογραμμίζοντας την ευκαιρία συνδυασμού της καινοτομίας με την ένταξη.