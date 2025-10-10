Έναν διαγωνισμό για καλό σκοπό “τρέχει” το Ίδρυμα Reale, μέχρι τις 22 Οκτωβρίου 2025. Καλεί τους διαδικτυακούς χρήστες να ψηφίσουν για να αναδείξουν τις 10 κοινωνικές πρωτοβουλίες που θα ενισχυθούν με χορηγία ύψους €10.000 από το Ίδρυμα Reale. Στην online ψηφοφορία για τον διαγωνισμό “Together 4 a Better World” φέτος συμμετέχουν 9 ελληνικές οργανώσεις που προτάθηκαν από τους εργαζομένους και συνεργάτες της Υδρογείου Ασφαλιστικής.

Πώς ψηφίζετε;

Μέσω ιστοσελίδας

https://realefoundation.org/en/contest/together-4-a-better-world-2025.html

Βαθμολογείτε τα πρότζεκτ από 1 έως 5 αστέρια. Μην ξεχάσετε να επικυρώσετε την ψήφο σας, πατώντας το link που έρχεται στο email σας!

Μέσω Social Media

Κάντε Like στο πρότζεκτ που επιθυμείτε,στις σελίδες του Reale Foundation σε Facebook (@RealeFoundation) & Instagram(@realefoundation). Μην ξεχάσετε να κάνετε follow το ίδρυμα Reale!

Μέσω mail

Κάντε το viral!

Στέλνοντας το πρότζεκτ που θέλετε να στηρίξετε μέσω mail στις επαφές σας, βοηθάτε να κερδίσει έξτρα πόντους!

Τα δέκα έργα που θα συγκεντρώσουν τις περισσότερες ψήφους θα λάβουν τη χορηγία των €10.000. Κάντε τώρα και εσείς κλικ για καλό σκοπό στο “Together 4 a Better World”

Πρόγραμμα παροχής μετεγχειρητικής φυσικοθεραπείας για γυναίκες που νοσούν με καρκίνο του στήθους. Ψηφίστε εδώ: https://realefoundation.org/en/contest/together-4-a-better-world-2025/restoring-strength-and-mind-3575.html

Mobilization for Inclusion: Μίσθωση οχήματος μεταφοράς των ωφελούμενων του Οργανισμού στις δραστηριότητές τους, με στόχο την κοινωνικοποίησή τους. Ψηφίστε εδώ: https://realefoundation.org/en/contest/together-4-a-better-world-2025/mobilization-for-inclusion-3559.html

Ενίσχυση και επέκταση προγράμματος προστασίας και ενδυνάμωσης γυναικών – θυμάτων έμφυλης βίας. Ψηφίστε εδώ: https://realefoundation.org/en/contest/together-4-a-better-world-2025/inclu-she-vity-3593.html

Φέρνοντας κοντά παιδιά και ασθενείς με άνοια, με στόχο την ενδυνάμωση της διαγενεακής επικοινωνίας της ενσυναίσθησης και της συμπεριληπτικότητας. Ψηφίστε εδώ: https://realefoundation.org/en/contest/together-4-a-better-world-2025/bringing-together-children-and-people-with-dementia-3484.html

Flight to Freedom: Σώζουμε τα Αρπακτικά Πτηνά της Ελλάδας, προσφέροντας ιατρική φροντίδα και αποκατάσταση πριν την απελευθέρωσή τους. Ψηφίστε εδώ: https://realefoundation.org/en/contest/together-4-a-better-world-2025/flight-to-freedom-3486.html

Η δημιουργική ενσάρκωση ενός νέου νου – Σεμινάριο κίνησης για ηλικιωμένους και, αντίστοιχα, για εφήβους με αναπηρίες και φροντιστές. Στόχος η ενεργός και υγιής γήρανση και η ευημερία των εφήβων. Ψηφίστε εδώ: https://realefoundation.org/en/contest/together-4-a-better-world-2025/the-creative-embodiness-of-a-new-mind-3517.html

Workshops Ανακύκλωσης Πλαστικού, για την προαγωγή βιωσιμότητας, περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και την καλλιέργεια κοινωνικής υπευθυνότητας. Ψηφίστε εδώ: https://realefoundation.org/en/contest/together-4-a-better-world-2025/plastic-upcycling-workshops-3488.html

Φροντίδα και ανακούφιση για άτομα που αντιμετωπίζουν σοβαρές αναπηρίες. Προηγμένη υποστήριξη για την πρόληψη και τη θεραπεία των κατακλίσεων. Ψηφίστε εδώ: https://realefoundation.org/en/contest/together-4-a-better-world-2025/care-and-relief-for-those-facing-serious-disabilities-3612.html

Υποστήριξη νέων με αναπηρίες που διαμένουν σε ιδρύματα στη μετάβασή τους προς την ανεξάρτητη διαβίωση. Ψηφίστε εδώ: https://realefoundation.org/en/contest/together-4-a-better-world-2025/ilsim-the-independent-living-simulation-3624.html

“Together 4 a Better World“

Η πρωτοβουλία «Together 4 a Better World» είναι ο δεύτερος διεθνής διαγωνισμός που διοργανώνει το Ίδρυμα Reale, το κοινωφελές ίδρυμα του Ομίλου Reale, μέλος του οποίου αποτελεί και η Υδρόγειος Ασφαλιστική. Χάρη σε αυτόν τον διαγωνισμό, δέκα κοινωνικά έργα στις τέσσερις χώρες όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, θα λάβουν ώθηση χάρη σε μια χορηγία ύψους €10.000 το καθένα. Tο Ίδρυμα Reale αποτελεί βασικό πυλώνα της κοινωνικής δέσμευσης του Ομίλου Reale, μιας εταιρείας με ιστορία 200 χρόνων. Το Ίδρυμα δημιουργήθηκε το 2017 και σκοπός του είναι η ενίσχυση των τοπικών κοινοτήτων στις χώρες όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος, με στοχευμένες παρεμβάσεις που προάγουν την αειφόρο ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη και την υγεία.