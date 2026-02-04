Περισσότερες κατά 350.000 είναι οι ασφαλισμένες κατοικίες στην Ελλάδα, για φυσικά φαινόμενα και σεισμό. Τόσο λόγω του μέτρου της μείωσης στον ΕΝΦΙΑ, που εφαρμόζεται τώρα για δεύτερη φορά, όσο και λόγω των μεγάλων ζημιών που πλέον καταγράφονται από φυσικές καταστροφές ακόμα και μέσα στον αστικό ιστό, έχει αυξηθεί κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες το ποσοστό των ασφαλισμένων κατοικιών στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της πρόσφατης έρευνας της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), η ασφάλιση κατοικίας στην Ελλάδα παρουσιάζει σταθερή αυξητική τάση. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, το πλήθος των ασφαλιστηρίων συμβολαίων κατοικίας ανήλθε σε 1.304.067, σημειώνοντας αύξηση 1,8% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του ίδιου έτους.

Το συνολικό ποσοστό ασφαλιστικής κάλυψης της χώρας διαμορφώθηκε στο 19,8% επί των κανονικών κατοικιών, παρουσιάζοντας σημαντική άνοδο από το 14,7% που είχε καταγραφεί τον Ιούνιο του 2023. Από το σύνολο των συμβολαίων, η πλειονότητα (86,7%) αφορά την κάλυψη κτιρίου (μόνο κτίριο ή κτίριο και περιεχόμενο), ενώ το 13,3% καλύπτει αποκλειστικά το περιεχόμενο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανάλυση των καλύψεων για φυσικές καταστροφές. Το 69,6% των συμβολαίων κτιρίου περιλαμβάνει πλέον κάλυψη τόσο για σεισμό όσο και για καιρικά φαινόμενα (θύελλα, καταιγίδα, πλημμύρα, χαλάζι, χιόνι), σημειώνοντας αύξηση 4,8% μέσα σε ένα τρίμηνο. Επιπλέον, το 58,2% των ασφαλισμένων κτιρίων συνδέεται με ενυπόθηκο ενδιαφέρον, υπογραμμίζοντας τον ρόλο του τραπεζικού δανεισμού στην ασφαλιστική αγορά.

Γεωγραφικά, η Αττική κατέχει τη μερίδα του λέοντος με 604.866 συμβόλαια (46,4% του συνόλου) και το υψηλότερο ποσοστό κάλυψης ανά περιφέρεια (28%). Αντιθέτως, τα χαμηλότερα ποσοστά κάλυψης παρατηρούνται στο Βόρειο Αιγαίο (12,1%) και τη Δυτική Μακεδονία (12,4%).

Στόχος αυτής της συστηματικής καταγραφής είναι η κατανόηση και η αντιμετώπιση του «κενού προστασίας» έναντι των φυσικών καταστροφών, ενισχύοντας την κοινωνική ευημερία και την οικονομική σταθερότητα της χώρας