Μειωμένη κατά 38% είναι σήμερα σε σχέση με τα προ κρίσης επίπεδα η χρηματοδότηση του εθνικού συστήματος υγείας. Μελέτη του ΚΕΠΥ (Κέντρου Έρευνας και εκπαίδευσης στη δημόσια υγεία την Πολιτική Υγείας και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας) που κάνει διαχρονική αποτίμηση του συστήματος υγείας στην Ελλάδα, δείχνει ότι το ΕΣΥ την περίοδο 2009-2019 σε συνθήκες δημοσιονομικής λιτότητας και εξωτερικής επιτήρησης, αποδυναμώθηκε δραματικά. Η δημόσια δαπάνη υγείας, οι πόροι που καλύπτουν τη λειτουργία των νοσοκομείων, των κέωτρων υγείας, του ΕΚΑΒ, των θεραπειών και των φαρμάκων μειώθηκε κατά 43,3%. Η χρηματοδότηση των νοσοκομείων στην χώρα μειώθηκε κατά 36,3%. Το ΕΣΥ απώλεσε το 13,6% των νοσοκομείων του, το 23,5% των νοσοκομειακών του κλινών, το 12,9% των εργαζομένων στα νοσοκομεία του και το 11,2% των εργαζομένων του στα Κέντρα Υγείας”.

της Βίκυς Γερασίμου

Οι μελετητές καταγράφουν ότι ακόμα και την περίοδο της δημοσιονομικής χαλάρωσης αλλά και από το 2024 και μετά το εθνικό σύστημα υγείας δεν βελτιώθηκε όσον αφορά τη χρηματοδότηση, την πρόσβαση των ασθενών, ενώ ταυτόχρονα καταγράφει μεγάλη διαφυγή προσωπικού.

Ειδικότερα “κατά την πανδημική περίοδο (2020-24), σε συνθήκες δημοσιονομικής χαλάρωσης, το ΕΣΥ δεν ενδυναμώθηκε. Η αύξηση των δημόσιων δαπανών υγείας κατά 9,7%, συνοδεύτηκε από μείωση της χρηματοδότησης των νοσοκομείων του ΕΣΥ κατά 2,6%, με την πρόσθετη δημόσια δαπάνη να ανακατευθύνεται στον ιδιωτικό κερδοσκοπικό τομέα υγείας για αγορά υπηρεσιών από αυτόν.

Η μελέτη τέλος αναδεικνύει ότι κατά τη μετα-πανδημική περίοδο (2024), το ΕΣΥ εμφανίζει σαφείς ενδείξεις ρηγμάτωσης (breaking points). Η χρηματοδότηση των νοσοκομείων του ΕΣΥ, σε σχέση με τα προ-κρίσεων επίπεδα του 2009, παραμένει κατά 38% μικρότερη έχοντας διανύσει 14 έτη συνεχούς λιτότητας, το υγειονομικό τους προσωπικό είναι κατά 9,6% λιγότερο, ενώ η χειρουργική τους δραστηριότητα – πέντε χρόνια μετά την έναρξη της πανδημίας – αδυνατεί να επανέλθει στα προ-πανδημίας επίπεδα. Στις δομές ΠΦΥ του ΕΣΥ, παρατηρείται αυξημένη φθορά ιατρικού προσωπικού με μείωση του κατά 9,8% την τελευταία τετραετία, οι δε επισκέψεις σε Κέντρα Υγείας και ΤοΜΥ – πέντε χρόνια μετά την έναρξη της πανδημίας – παραμένουν κατά 16,5% λιγότερες σε σχέση με τα προ-πανδημίας επίπεδα”.

Η μελέτη για το ΕΣΥ υπογράφεται από την ερευνητική ομάδα του ΚΕΠΥ στην οποία μέτέχουν οι:

Ηλίας Κονδύλης, Αναπληρωτής Καθηγητής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας –

Πολιτικής Υγείας, Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ

Αθανασία Παλάντζα, ψυχολόγος, MSc Δημόσιας Υγείας – Πολιτικής Υγείας,

Επιστημονική Συνεργάτρια, Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ

Ζωή Παρχαρίδη, MSc Δημόσιας Υγείας – Πολιτικής Υγείας, Υποψήφια Διδάκτωρ

Πολιτικής Υγείας, Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ.

Ουρανία Κουτσοτόλη, ψυχολόγος, μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο ΠΜΣ Δημόσια

Υγεία – Πολιτική Υγείας του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ

Ερασμία Μπουλιτσάκη, ειδικευόμενη ιατρός, μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο ΠΜΣ

Δημόσια Υγεία – Πολιτική Υγείας του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ

Αλέξης Μπένος, Ομότιμος Καθηγητής Υγιεινής, Κοινωνικής Ιατρικής και

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ