Οι σφοδρές καταιγίδες που έπληξαν την Πορτογαλία τις τελευταίες εβδομάδες προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες, σοβαρές υλικές ζημιές και ανθρώπινες απώλειες. Περισσότεροι από 3.000 κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ενώ τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε υπερχείλιση ποταμών και κατάρρευση τμήματος του αυτοκινητοδρόμου Α1, που συνδέει τη Λισαβόνα με το Πόρτο, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις.

Η κυβέρνηση κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε δεκάδες δήμους και ενεργοποίησε ευρωπαϊκούς μηχανισμούς πολιτικής προστασίας. Παράλληλα, η πολιτική πίεση οδήγησε στην παραίτηση της υπουργού Εσωτερικών, καθώς κατηγορήθηκε για καθυστερημένη αντίδραση. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα αναδεικνύουν για ακόμη μία φορά τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και την ανάγκη για καλύτερη προετοιμασία και πρόληψη.