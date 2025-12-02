Το μεγάλο κενό που καταγράφεται στο δημόσιο σύστημα υγείας αποτυπώνει για άλλη μία χρονιά η έκθεση Health at a glance που αφορά στο 2024.

Οι Έλληνες δαπανούν το 4,3% του προϋπολογισμού τους για ιατρικές ανάγκες. Συνολικά το 34% των δαπανών υγείας το πληρώνουμε από τη τσέπη μας και σύμφωνα με την έκθεση το 40,32% πάει σε φάρμακα, το 32,02 σε νοσηλείες, το 16,33% σε γιατρούς και το 11,34% σε οδοντιατρικές υπηρεσίες.

Το 9,8% των πολιτών, δηλαδή περίπου 1 εκατομμύριο Έλληνες βρίσκονται αντιμέτωποι με τις λεγόμενες «καταστροφικές δαπάνες υγείας», δηλαδή η ανάγκη να καλύψουν οικονομικά ιατρικά έξοδα, να πληρώσουν θεραπείες, φάρμακα κ.ο.κ. οδηγούν σε στέρηση άλλων βασικών αναγκών και εκθέτουν τις ευάλωτες οικογένειες σε κίνδυνο φτωχοποίησης.

Κατά μέσο όρο στις χώρες της ΕΕ, το 15% όλων των δαπανών για την υγειονομική περίθαλψη προέρχεται από τους ασθενείς μέσω απευθείας πληρωμών, ωστόσο στην χώρα μας αυτό το ποσοστό αυτό είναι υπερδιπλάσιο.