Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) αναμένεται να δημοσιεύσει την επόμενη εβδομάδα την επιστημονική της γνωμοδότηση σχετικά με τα αποδεκτά επίπεδα της επικίνδυνης τοξίνης cereulide στο βρεφικό γάλα, η οποία οδήγησε σε μία από τις μεγαλύτερες ανακλήσεις προϊόντων στην ιστορία,.

Η απόφαση αυτή έρχεται ως απάντηση στην παγκόσμια αναστάτωση που προκλήθηκε όταν ο κολοσσός Nestlé SA ανακάλεσε εκατοντάδες προϊόντα σε περισσότερες από 60 χώρες. Η κρίση διευρύνθηκε καθώς και άλλοι μεγάλοι παίκτες της αγοράς, όπως η Danone SA και η Groupe Lactalis, προχώρησαν σε αντίστοιχες κινήσεις,.

Η τοξίνη cereulide και οι κίνδυνοι για την υγεία

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται η τοξίνη cereulide, η οποία μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα όπως εμετό και διάρροια. Η κατάσταση κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς, σύμφωνα με το bloomberg, οι γαλλικές αρχές διερευνούν επί του παρόντος αν δύο θάνατοι βρεφών συνδέονται άμεσα με την κατανάλωση της φόρμουλας Guigoz της Nestlé,.

Η EFSA πρόκειται να θεσπίσει μια «δόση αναφοράς οξείας έκθεσης» για τη cereulide. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα τεθεί ένα ανώτατο όριο ασφαλείας, η υπέρβαση του οποίου θα ενεργοποιεί αυτόματα την απόσυρση των προϊόντων από την αγορά.

Η πηγή της μόλυνσης και η εφοδιαστική αλυσίδα

Η Nestlé εντόπισε την πηγή της μόλυνσης σε έλαιο αραχιδονικού οξέος (ARA), το οποίο προμηθεύτηκε από την κινεζική εταιρεία Cabio Biotech Wuhan Co.. Η χρήση τέτοιων συστατικών έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, καθώς οι εταιρείες προσπαθούν να εμπλουτίσουν τις φόρμουλες ώστε να προσομοιάζουν περισσότερο στο μητρικό γάλα.

Ωστόσο, η επέκταση της εφοδιαστικής αλυσίδας με την προσθήκη νέων συστατικών φαίνεται να δυσχεραίνει την ισορροπία μεταξύ διατροφικής αξίας και ασφάλειας. Όπως επισημαίνουν αναλυτές της Bloomberg Intelligence, η ποιότητα σε όλο το μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας πρέπει πλέον να αποτελεί προτεραιότητα, καθώς τέτοια περιστατικά μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή πλήγμα στη φήμη των εταιρειών.

Προς μια ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική

Μέχρι σήμερα, η νομοθεσία της ΕΕ θεσπίζει μέγιστα επίπεδα για ορισμένους χημικούς ρύπους, αλλά η περίπτωση της cereulide απαιτεί μια πιο εξειδικευμένη, επιστημονικά τεκμηριωμένη προσέγγιση. Η νέα πρωτοβουλία της EFSA στοχεύει στην παροχή κανονιστικής σαφήνειας και στην εναρμόνιση των διαδικασιών ελέγχου σε όλα τα κράτη μέλη.

Για να εφαρμοστεί η νέα αυτή κατεύθυνση ως επίσημη πολιτική, θα πρέπει μετά τη δημοσίευσή της να υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις χώρες της ΕΕ. Η βιομηχανία βρεφικής διατροφής, μέσω του συνδέσμου Specialised Nutrition Europe, υποδέχθηκε θετικά την κίνηση, σημειώνοντας ότι ένα εναρμονισμένο όριο θα προσφέρει μεγαλύτερη βεβαιότητα τόσο στις εταιρείες όσο και στους καταναλωτές