Μετ εμποδίων εξελίσσεται η διαδικασία εφαρμογής των DRG’s από τα ιδιωτικά θεραπευτήρια. Πληροφορίες του insurancedaily.gr αναφέρουν ότι θα πάει πίσω ο σχεδιασμός χρήσης των κλειστών ενοποιημένων νοσηλίων, καθότι τα ιδιωτικά θεραπευτήρια φέρονται να έχουν ενημερώσει το υπουργείο υγείας ότι δεν θα είναι έτοιμα να ενεργοποιήσουν το σχετικό καθεστώς από 1η Ιανουαρίου του 2026, όπως είχε συμφωνηθεί.

Κατά τις ίδιες πηγές, τα ιδιωτικά θεραπευτήρια δηλώνουν ότι δεν έχουν διαθέσιμα όλα τα αναγκαία στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να συνθέσουν τα DRG’s και για το λόγο αυτό δηλώνουν αδυναμία ανταπόκρισης στην προσδιορισμένη προθεσμία και προφανώς θέτουν θέμα αναβολής.

Πρόκειται για εξέλιξη η οποία προκαλεί δυσφορία στο κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης, που αναμένει ότι η εφαρμογή των DRGs θα σημάνει τον εξορθολογισμό της τιμολόγησης των υπηρεσιών υγείας από τα ιδιωτικά νοσοκομεία και θα οδηγήσει κατά συνέπεια σε μείωση των κοστολογίων νοσηλείας και θεραπειών και άρα σε χαμηλότερες αποζημιώσεις για τις ασφαλιστικές εταιρείες.

Συνεπεία όλων των ανωτέρω, η εφαρμογή των DRG’s θα σημάνει χαμηλότερες αυξήσεις στα ασφάλιστρα, που είναι το κύριο ζητούμενο για την ασφαλιστική αγορά, δεδομένου ότι δέχεται ισχυρότατες πιέσεις από την κυβέρνηση να περιορίσει τις ανατιμήσεις.