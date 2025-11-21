Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Συμβούλων (ΠΣΑΣ) πραγματοποίησε χθες εκδήλωση, η οποία συνδιοργανώθηκε με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΕΑ). Οι συμμετέχοντες συζήτησαν, αντάλλαξαν εμπειρίες και πέρασαν μια πραγματικά μαγική βραδιά.

Ο Σύνδεσμος εκφράζει θερμές ευχαριστίες στους ομιλητές της εκδήλωσης — τον Παύλο Συμπέρα, τον Πάτσο Αλέξανδρο, τον Νίκο Μιχαλόπουλο και τον Δημήτρη Γαβαλάκη, Γενικό Γραμματέα του ΕΕΑ — για τις ουσιαστικές τους τοποθετήσεις που πρόσφεραν γνώση και έμπνευση στους παρευρισκόμενους.

Ο ΠΣΑΣ ευχαριστεί επίσης το ΕΕΑ για τη σταθερή υποστήριξη και τη δημιουργική συνεργασία, που συμβάλλουν ουσιαστικά στην ενίσχυση του ρόλου και της δυναμικής του επαγγελματία ασφαλιστικού συμβούλου.

Μεγάλο ευχαριστώ στη Designia Insurance Agents ως χορηγό της εκδήλωσης, στη EUROLIFE ως χρυσό χορηγό του ΠΣΑΣ, στην Εθνική Ασφαλιστική και στην HELLAS DIRECT ως ασημένιους χορηγούς και στον υποστηρικτή του ΠΣΑΣ, τη ΜΙΝΕΤΤΑ.