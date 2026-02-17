Για έναν ακόμα χρόνο φαίνεται πως τα ασφάλιστρα υγείας θα επιβαρύνουν τη διαμόρφωση του γενικού δείκτη πληθωρισμού. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το μήνα Ιανουάριο, ενώ ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,5%, τα ασφάλιστρα υγείας παρέμειναν σταθερά στο +7%, σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2025.

Σημειώνεται ότι καθ΄ όλη τη διάρκεια του 2025 ο σχετικός Δείκτης ήταν επίσης «κολλημένος» στο +7%, μετά από άτυπη παρέμβαση του υπουργείου Ανάπτυξης, παρέμβαση η οποία επαναλήφθηκε και φέτος προκειμένου ο Δείκτης Τιμών στα ασφάλιστρα υγείας να παραμείνει σταθεροποιημένος στο +7 και να αποφευχθούν υψηλότερες ή και ακραίες μεταβολές.

Στο μεταξύ, όλοι αναμένουν από την ΕΛΣΤΑΤ τον Δείκτη Κόστους Υγείας, στον οποίο θα βασίζονται από το 2027 οι ασφαλιστικές εταιρείες προς διαμόρφωση των αυξήσεων στα ασφάλιστρα των ισοβίων προγραμμάτων, και σε κάθε περίπτωση προς αξιολόγηση της εξέλιξης των ασφαλίστρων στα ετησίως ανανεούμενα προγράμματα.

Πάντως, οι ασφαλιστικές εταιρείες ζητούν περισσότερες παρεμβάσεις από την κυβέρνηση για τον εξορθολογισμό της τιμολόγησης των ασφαλίστρων τους. Μεταξύ άλλων, επιμένουν στο άνοιγμα της ιδιωτικής αγοράς υγείας ώστε να λειτουργήσουν περισσότερα θεραπευτήρια και να τονωθεί ο ανταγωνισμός, όπως και την εφαρμογή των DRGs, των ιατρικών πρωτοκόλλων, που ήδη εφαρμόζονται για τον ΕΦΚΑ, αλλά όχι για την ιδιωτική ασφάλιση.