Κοπή Πίτας Εργαστηρίων Πολυτεχνείου Κρήτης 2017

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, τα Εργαστήρια Συστημάτων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης και Ανάλυσης Δεδομένων και Πρόβλεψης της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους στις 2 Φεβρουαρίου. Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση τα δύο Εργαστήρια προσφέρουν τα τελευταία χρόνια υψηλού επιπέδου έργο στη διδασκαλία και στην έρευνα. Συνεργάζονται με ερευνητικά κέντρα του Εξωτερικού όπως Η.Π.Α. (University of Florida), Γαλλία (Audencia Business School), Αγγλία (University of Surrey, Ecole Superieure de Commerce de Paris, University of Strathclyde), κ.λπ.

Το φλουρί έπεσε στον αναπληρωτή καθηγητή του Πανεπιστήμιου Κρήτης Χρυσοβαλάντη Γαγάνη.