

Σε ευχάριστο και ιδιαίτερα φιλικό κλίμα, η ARAG HELLAS γιόρτασε την έναρξη της νέας χρονιάς μαζί με τους συνεργάτες της, στο πλαίσιο της εκδήλωσης κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2026.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους θεσμικοί και υπηρεσιακοί παράγοντες (ΕΑΕΕ), στελέχη συνεργαζόμενων ασφαλιστικών εταιρειών, εκπρόσωποι μεγάλων διαμεσολαβητικών σχημάτων, καθώς και μέλη του παραδοσιακού δικτύου πωλήσεων της ARAG. Παράλληλα, παρευρέθηκαν δικηγόροι – παλαιότεροι και νεότεροι συνεργάτες – που έχουν εδραιώσει σχέσεις εμπιστοσύνης μέσα από αμοιβαία αναγνώριση και αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. Την εκδήλωση πλαισίωσαν επίσης εκπρόσωποι του ασφαλιστικού Τύπου.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, μίλησε ο απερχόμενος CEO της ARAG HELLAS, κ. Δημήτριος Τσεκούρας, ο οποίος αναφέρθηκε στην πορεία και ανάπτυξη του κλάδου της Νομικής Προστασίας στην Ελλάδα, υπογραμμίζοντας παράλληλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που διακρίνουν την ARAG και ενισχύουν σταθερά την εμπιστοσύνη της αγοράς.

Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε ο νέος CEO της ARAG Hellas, κ. Ανδρέας Γκρέκας, ο οποίος ευχαρίστησε θερμά τον κ. Τσεκούρα για το έργο και τη συμβολή του, ενώ στάθηκε στην αναπτυξιακή πορεία της εταιρίας σε παραγωγικά στοιχεία. Επιπλέον, τόνισε τη σημασία της εξέλιξης μέσα από νέες τεχνολογίες και την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, ως καταλύτες για τη συνεχή αναβάθμιση υπηρεσιών και εμπειρίας συνεργατών και πελατών.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την παραδοσιακή κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας και την κλήρωση για τον/την τυχερό/ή του φλουριού, ενώ ακολούθησε δεξίωση σε ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα, με κυρίαρχες τις συζητήσεις, τις προσωπικές συναντήσεις και την ανταλλαγή ευχών για τη νέα χρονιά.