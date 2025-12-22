Το insurancemarket, η No1 online πλατφόρμα ασφάλισης στην Ελλάδα, επιβεβαίωσε για άλλη μια χρονιά την ηγετική του θέση στον κλάδο, αποσπώντας συνολικά έξι σημαντικές διακρίσεις στα Insurance Awards «Φίλιππος Μωράκης» 2025. Η τελετή απονομής, που πραγματοποιήθηκε στις 15 Δεκεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, ανέδειξε την εταιρεία ως κορυφαία επιλογή τόσο βάσει ποιοτικών κριτηρίων όσο και στην προτίμηση του κοινού.

Σε έναν θεσμό που επιβραβεύει την αριστεία, την καινοτομία και την προσφορά στην ασφαλιστική αγορά, το insurancemarket ξεχώρισε για τις επιδόσεις του σε πολλαπλούς τομείς, αποδεικνύοντας τη δέσμευσή του να προσφέρει απλές, οικονομικές και διαφανείς λύσεις στον σύγχρονο καταναλωτή.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία κατέκτησε τις εξής διακρίσεις:

1η θέση στην κατηγορία People’s Choice Awards , το βραβείο που αναδεικνύει την εμπιστοσύνη και την προτίμηση των καταναλωτών.

στην κατηγορία , το βραβείο που αναδεικνύει την εμπιστοσύνη και την προτίμηση των καταναλωτών. 1η θέση στην κατηγορία Overall Performance , πιστοποιώντας τη συνολική αριστεία στη λειτουργία και τις υπηρεσίες της.

στην κατηγορία , πιστοποιώντας τη συνολική αριστεία στη λειτουργία και τις υπηρεσίες της. 1η θέση στην κατηγορία High Quality , ως αναγνώριση των υψηλών προτύπων εξυπηρέτησης και διαδικασιών.

στην κατηγορία , ως αναγνώριση των υψηλών προτύπων εξυπηρέτησης και διαδικασιών. 2η θέση στην κατηγορία Business Development , για τη στρατηγική ανάπτυξη και την εξέλιξη των εργασιών.

στην κατηγορία , για τη στρατηγική ανάπτυξη και την εξέλιξη των εργασιών. 2η θέση στην κατηγορία Sustainability Strategy , για τις πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης που εφαρμόζει.

στην κατηγορία , για τις πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης που εφαρμόζει. 3η θέση στην κατηγορία Customer Centricity, επιβεβαιώνοντας τον πελατοκεντρικό χαρακτήρα της πλατφόρμας.

Η βράβευση στην κατηγορία People’s Choice Awards αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για το insurancemarket, καθώς προέρχεται απευθείας από την ψήφο του κοινού. Η διάκριση αυτή αντικατοπτρίζει τη σχέση εμπιστοσύνης που έχει χτίσει η εταιρεία με τους χρήστες της, παρέχοντας εργαλεία που διευκολύνουν την καθημερινότητά τους και εξασφαλίζουν την καλύτερη δυνατή ασφάλιση στην καλύτερη τιμή.

Παράλληλα, η πρωτιά στις κατηγορίες Overall Performance και High Quality υπογραμμίζει την τεχνολογική υπεροχή και την αξιοπιστία της πλατφόρμας, στοιχεία που την καθιστούν τον ιδανικό σύμμαχο για κάθε καταναλωτή που αναζητά έξυπνες και άμεσες λύσεις. Με περισσότερα από 10 χρόνια εμπειρίας, το insurancemarket συνεχίζει να καινοτομεί, εστιάζοντας στην ψηφιακή ευκολία και την άμεση εξυπηρέτηση.

Το insurancemarket είναι η No1 online πλατφόρμα ασφάλισης στην Ελλάδα. Με τη χρήση της τεχνολογίας, βοηθά τους καταναλωτές να συγκρίνουν ασφαλιστικά προγράμματα και να επιλέγουν την κάλυψη που ταιριάζει στις ανάγκες τους, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία ασφάλισης, εύκολα, γρήγορα και με διαφάνεια.