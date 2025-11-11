Με τη συμμετοχή κορυφαίων Ελλήνων επιστημόνων της Νευρολογίας, το Affidea neuraCare εγκαινιάζει μια νέα εποχή στην πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και έρευνα νευρολογικών παθήσεων, με στόχο να επαναπροσδιορίσει τα διεθνή πρότυπα φροντίδας.

Με την καθοδήγηση του Καθηγητή Μάριου Πολίτη, στην επιστημονική ηγεσία του AffideaneuraCare βρίσκονται προσωπικότητες με διεθνή αναγνώριση, όπως οι Καθηγητές Νικόλαος Σκαρμέας, Δήμος Δ. Μητσικώστας και Σοφία Χατζηιωάννου, καθώς και οι Δρ. Διονύσης Πανδής, Ευάγγελος Αναγνώστου, Χριστίνα Δεληγιάννη, Γεώργιος Παπαδήμας, Αγγελική Τσάπανου και Γεώργιος Βελονάκης.

Γνωρίστε την Επιστημονική Ομάδα του Affidea neuraCare ΕΔΩ.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ευρέως καταξιωμένοι επιστήμονες στον τομέα της Νευρολογίας συναντώνται και συνεργάζονται ο καθένας στον τομέα της εξειδίκευσής του, δημιουργώντας μια ισχυρή διεπιστημονική συμμαχία. Η βαθιά τους γνώση, η πολυετής κλινική εμπειρία και η επιστημονική τους εξειδίκευση τοποθετούν τον Έλληνα ασθενή στο κέντρο μιας φροντίδας που χαρακτηρίζεται από ακρίβεια, καινοτομία και ανθρωποκεντρική προσέγγιση.

Η συμβολή τους αποτυπώνεται σε κάθε πτυχή του Affidea neuraCare: από τις νευρολογικές συμβουλευτικές συνεδρίες και τις ψηφιακές νευροδιαγνωστικές αξιολογήσεις, έως τα προηγμένα απεικονιστικά συστήματα που διαθέτουν τεχνολογίες αιχμής, όπως το διεθνώς βραβευμένο PET/CT Omni Legend και το MRI Signa Hero 3T. Παράλληλα, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, εφαρμόζουν πρωτοποριακά κλινικά πρωτόκολλα, τα οποία συνδυάζουν την επιστημονική τεκμηρίωση με την εξατομικευμένη φροντίδα, ενισχύοντας τόσο την ακρίβεια της διάγνωσης όσο και την αποτελεσματικότητα της θεραπείας.

Οι επιστήμονες του Affidea neuraCare πρωτοστατούν επίσης στην εφαρμογή ολιστικών θεραπειών για ασθενείς με Άνοια και Σκλήρυνση κατά Πλάκας, αξιοποιώντας την τηλεϊατρική παρακολούθηση και τη συνεχή γνωστική αξιολόγηση. Μέσα από την προσέγγιση του Ολοκληρωμένου Κέντρου Φροντίδας, το Affidea neuraCare προσφέρει σε κάθε ασθενή εξατομικευμένη και ολοκληρωμένη φροντίδα, συγκεντρώνοντας σε έναν χώρο διάγνωση, θεραπεία, παρακολούθηση και υποστήριξη. Στόχος είναι η παροχή μιας απρόσκοπτης, ανθρωποκεντρικής εμπειρίας φροντίδας που βελτιώνει ουσιαστικά την ποιότητα ζωής και ενισχύει την αποτελεσματικότητα της θεραπευτικής προσέγγισης.

Πρότυπο Συνεργασίας Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα

Το Affidea neuraCare αποτελεί πρότυπο συνεργασίας μεταξύ Δημόσιου Πανεπιστημίου και Ιδιωτικού Ομίλου Υγείας, όντας σημείο συνάντησης επιστήμης, καινοτομίας και εκπαίδευσης, με όραμα μια καλύτερη ζωή για τον ασθενή και τον περίγυρό του.

Μέσα από το Μνημόνιο Συνεργασίας με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), το Affidea neuraCare θα ενισχύσει την πανεπιστημιακή έρευνα και θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για φοιτητές και νέους ερευνητές.

Ευρωπαϊκή Διάσταση με την Αθήνα στο Επίκεντρο

Η Αθήνα αποτελεί το σημείο εκκίνησης για τη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού δικτύου κέντρων Affidea neuraCare, με στόχο τη διαμόρφωση ενός νέου μοντέλου ολοκληρωμένης νευρολογικής φροντίδας. Με τη στήριξη διεθνώς αναγνωρισμένων επιστημόνων και την αξιοποίηση της πιο προηγμένης τεχνολογίας απεικόνισης και διάγνωσης, το Affidea neuraCare φιλοδοξεί να επαναπροσδιορίσει τα πρότυπα αντιμετώπισης των νευροεκφυλιστικών παθήσεων — όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και μέσω της ενεργής διασύνδεσης και ανταλλαγής τεχνογνωσίας με τα συνεργαζόμενα κέντρα της Ευρώπης.

Η πρωτοβουλία αυτή τοποθετεί την Ελλάδα στο κέντρο των ευρωπαϊκών εξελίξεων στη Νευρολογία, ενισχύοντας τον ρόλο της Αθήνας ως κόμβου επιστημονικής αριστείας, έρευνας και καινοτομίας στην ιατρική φροντίδα του μέλλοντος.

Το Όραμα του AffideaneuraCare Μέσα από ένα Ξεχωριστό Video Story telling

Η Affidea επέλεξε να παρουσιάσει τη μοναδική συνύπαρξη κορυφαίων επιστημόνων του Affidea neuraCare μέσα από ένα video σε συνεργασία με την ELC Productions. Το video φωτίζει τους ίδιους τους επιστήμονες, το έργο τους και τη δύναμη της συνύπαρξής τους, δίνοντας ταυτόχρονα ελπίδα σε ασθενείς με νευροεκφυλιστικές παθήσεις. Οι γιατροί παρουσιάζονται σε ένα λιτό, ουδέτερο στούντιο, ώστε η φωνή τους να αναδεικνύεται καθαρά. Με τους ίδιους σε ρόλο πρωταγωνιστή, η εμπειρία, η πορεία και το όραμά τους αποτελούν πηγή έμπνευσης στους ασθενείς, διαμορφώνοντας ένα διαφορετικό και πιο ελπιδοφόρο μέλλον στην Υγεία.

Παρακολουθείστε το βίντεο ΕΔΩ.