Κάθε χρονιά – και πολύ περισσότερο κάθε πενταετία- που περνά είναι μετασχηματιστική για την ελληνική ασφαλιστική αγορά. Οι προκλήσεις και τα ρίσκα αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο. Το δημογραφικό ζήτημα, αλλά και οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής δημιουργούν νέες συνθήκες και ανάγκες. Σε αυτό το πλαίσιο, ο ασφαλιστικός κλάδος έχει την ευκαιρία και το καθήκον να εκπληρώσει την αποστολή του.

Παύλος Κασκαρέλης, Διευθύνων Σύμβουλος Υδρόγειος Ασφαλιστική

Επιχειρώντας μια σκιαγράφηση της Ελλάδας του 2030, εκτιμώ ότι η αξία της ασφάλισης θα συνεχίζει να αναδεικνύεται, συρρικνώνοντας το μεγάλο ασφαλιστικό κενό που υπάρχει. Κρίσιμη παραμένει στο ζήτημα αυτό η συνεργασία και ο ανοιχτός διάλογος με την Πολιτεία, ώστε να προκύπτουν λύσεις που θα ενισχύουν την ασφαλιστική κάλυψη στη χώρα μας.

Βαδίζοντας προς το 2030, βασική προτεραιότητα της Υδρογείου Ασφαλιστικής είναι η στρατηγική ανάπτυξη, κάτι που συνάδει και με τον στόχο του Ομίλου Reale, ο οποίος αναγνωρίζει τις δυνατότητες της ελληνικής αγοράς και επιθυμεί την περαιτέρω ενδυνάμωση της παρουσίας του στη χώρα μας. Διατηρώντας την υψηλή θέση μας στον κλάδο οχημάτων, εστιάζουμε και εκτός αυτού -όπως στους κλάδους υγείας, περιουσίας και αστικών ευθυνών, που έχουν σημαντικές προοπτικές. Επιπλέον, καθώς η ασφαλιστική συνείδηση ενισχύεται, ανοίγοντας νέα πεδία, θα επεκτείνουμε το δίκτυο των 2.000 συνεργατών μας σε περιοχές με προοπτικές μεγαλύτερης διείσδυσης. Οι κινήσεις αυτές δεν θα μπορούσαν να υλοποιηθούν χωρίς την τόνωση της εξωστρέφειάς μας, τον απαραίτητο εκσυγχρονισμό, την προσαρμογή των εσωτερικών διαδικασιών με στόχο την αυξημένη αποτελεσματικότητα, αλλά και την τεχνολογική αναβάθμιση, ώστε να διασφαλιστεί η βέλτιστη δυνατή εμπειρία για συνεργάτες και πελάτες της εταιρείας μας.

Πολύπλευρο και δυναμικό σχέδιο, αλλά πάντα ανθρωποκεντρικό, με τη στήριξη ενός διεθνούς Ομίλου με ιστορία 200 ετών, του Ομίλου Reale. Προχωρούμε μαζί, με τις κοινές αξίες και το όραμά μας να μας οδηγούν, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες υπέρ της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας.

Πιστεύουμε στις σημαντικές δυνατότητες της ελληνικής αγοράς και στον ουσιαστικό ρόλο της ιδιωτικής ασφάλισης στο μέλλον της κοινωνίας. Στο μέλλον αυτό δηλώνουμε παρόντες, με δύναμη, σχέδιο και αισιοδοξία.