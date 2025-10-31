Κυκλοφορεί για 33η χρονιά η έκδοση «Άνθρωποι & Αριθμοί της Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής Βιομηχανίας»,από τις Εκδόσεις Δ. Ρουχωτάς & ΣΙΑ Ο.Ε.

Στις 272 σελίδες της φετινής έκδοσης θα βρείτε:

Τα παραγωγικά μεγέθη 30 ασφαλιστικών εταιρειών, αναλυτικά ανά κλάδο ασφάλισης (Ζωής και Ζημιών) και τα μερίδια αγοράς τους.

Οικονομικά στοιχεία 30 ασφαλιστικών εταιρειών.

Τον Κύκλο Εργασιών και τα Κέρδη (Ζημιές) προ φόρων 193 εταιρειών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Τα βιογραφικά 56 επικεφαλής ασφαλιστικών εταιρειών και φορέων ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

94 Μεσίτες Ασφαλίσεων & 1.345 Ασφαλιστικούς Πράκτορες, μέλη 27 συλλογικών φορέων ασφαλιστικής διαμεσολάβησης (ΕΑΔΕ, ΣΕΜΑ, ΠΟΑΔ, ΕΕΑΕ, ΣΑΔΧ, κ.ά.) και τα Διοικητικά τους Συμβούλια.

1.068 στελέχη, από 72 ασφαλιστικές εταιρείες (από την Ελλάδα και την Κύπρο), μέλη επίσης των Ενώσεων, Συνδέσμων και Ομοσπονδιών της ελληνικής και κυπριακής ασφαλιστικής αγοράς (ΕΑΕΕ, ΣΑΕΚ, Ενώσεις Αναλογιστών, κ.ά.).

Τους Εποπτικούς & άλλους φορείς της ασφαλιστικής αγοράς (ΤτΕ, Επικουρικό Κεφάλαιο, Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής, Ενώσεις Πραγματογνωμόνων, κ.ά).

Την πιο πρόσφατη ασφαλιστική νομοθεσία.

Η έκδοση «Άνθρωποι & Αριθμοί της Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής Βιομηχανίας», μοναδική στο είδος της, αποτελεί έναν χρηστικό οδηγό επικοινωνίας και πολύτιμο εργαλείο στα χέρια των επαγγελματιών του χρηματοοικονομικού και ασφαλιστικού κλάδου –και όχι μόνο.

