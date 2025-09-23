Μια επίθεση ransomware που ξεκίνησε την Παρασκευή έθεσε εκτός λειτουργίας το λεγόμενο MUSE, δηλαδή το σύστημα check-in/επιβίβασης/αποσκευών της Collins Aerospace, αναγκάζοντας αεροδρόμια σε όλη την Ευρώπη να περάσουν σε χειροκίνητες διαδικασίες.

Ο ENISA επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για «περιστατικό ransomware τρίτου μέρους». Από τους χάκερς επηρεάστηκαν μεγάλα αεροδρόμια, μεταξύ άλλων τα Heathrow, Berlin Brandenburg και Brussels Airport, με δεκάδες ακυρώσεις και εκτεταμένες καθυστερήσεις το Σαββατοκύριακο.

Μέχρι τη Δευτέρα η εικόνα βελτιώθηκε σε Λονδίνο και Βερολίνο, όμως οι Βρυξέλλες συνέχισαν να καταγράφουν σημαντικές αναταράξεις: σε 277 προγραμματισμένες αναχωρήσεις ακυρώθηκαν 40, ενώ ακυρώθηκαν και 23 αφίξεις, με τους επιβάτες να καλούνται να κάνουν online check-in. Η Collins δεν σχολίασε άμεσα· η μητρική RTX ανέφερε ότι εργάζεται για πλήρη αποκατάσταση. Το περιστατικό αναδεικνύει την εξάρτηση των αερομεταφορών από κρίσιμους τεχνολογικούς προμηθευτές, σε μια χρονιά όπου—σύμφωνα με έκθεση της Thales—οι επιθέσεις ransomware στην αεροπορία αυξήθηκαν κατά 600% σε ετήσια βάση.