H ιστορία του Λεωνίδα Διαμαντόπουλου αποτελεί μια ηχηρή υπενθύμιση του τι μπορεί να επιτύχει η απόλυτη προσήλωση στον στόχο. Σε ηλικία μόλις 25 ετών, ο Λεωνίδας ηγείται μιας διεθνούς εταιρείας insurtech, της TechIns, με τζίρο που προσεγγίζει το 1 εκατομμύριο ευρώ, έχοντας ξεκινήσει πέντε χρόνια νωρίτερα χωρίς κεφάλαιο, χωρίς πελάτες και χωρίς προηγούμενη εμπειρία στον κλάδο.

H ουσιαστική του τριβή με την ασφαλιστική αγορά ξεκίνησε στα 18, όταν εργάστηκε ως ασφαλιστικός σύμβουλος στην NN Hellas και στη συνέχεια στις πωλήσεις door-to-door για τηλεπικοινωνίες. Εκεί έμαθε το πρώτο μεγάλο μάθημα: «κάθε “όχι” σε φέρνει πιο κοντά στο “ναι”». Παρά το γεγονός ότι ήταν μόλις 18 ετών, κατάφερε να αναδειχθεί σε έναν από τους κορυφαίους πωλητές στην Ελλάδα, εφαρμόζοντας με πειθαρχία δοκιμασμένα συστήματα και αξιοποιώντας «κέντρα επιρροής».

Η ιδέα για την εταιρεία του γεννήθηκε από τον εντοπισμό ενός τεχνολογικού κενού στον ασφαλιστικό κλάδο. Ξεκίνησε προσφέροντας εξαιρετικά φθηνές ιστοσελίδες σε ασφαλιστές μέσω LinkedIn, μόνο και μόνο για να αποκτήσει πρόσβαση στην αγορά και να κατανοήσει τις ανάγκες τους.

Ακούγοντας τους πελάτες του, δημιούργησε μία πλατφόρμα που ψηφιοποιούσε τις διαδικασίες παρουσίασης επενδυτικών προϊόντων. Όπως ο ίδιος τονίζει, το λογισμικό δεν φτιάχτηκε «από εκείνον για τους ασφαλιστές, αλλά από τους ασφαλιστές για τους ασφαλιστές». Παρά τις αρχικές δυσκολίες η εφαρμογή κατάφερε να κυριαρχήσει στην ελληνική αγορά και να επεκταθεί σε Κύπρο και Βουλγαρία.

Πίσω από την επαγγελματική επιτυχία κρύβεται ένας καθημερινός αγώνας με την αιμορροφιλία Α, μία δύσκολη, μια πάθηση που του επιφέρει ποσοστό αναπηρίας 78%. Το 2022, ενώ γύριζε όλη την Ελλάδα για παρουσιάσεις, ο Λεωνίδας ζούσε με καθημερινούς, έντονους πόνους λόγω εσωτερικών αιμορραγιών. «Επέλεξα να ζω σαν να μην έχω αιμορροφιλία», δηλώνει, αρνούμενος να χρησιμοποιήσει την κατάστασή του ως «γλυκιά δικαιολογία» για να μην προσπαθήσει. Για εκείνον, ο επιχειρηματίας πρέπει να είναι «self-motivated» και να μην περιμένει εξωτερική ενθάρρυνση για να προχωρήσει.

Η διαδρομή του δεν ήταν απαλλαγμένη από λάθη. Ο ίδιος παραδέχεται πως «πλήρωσε ένα μεταπτυχιακό 200-300 χιλιάδων ευρώ» λόγω κακών επιλογών σε προσλήψεις προσωπικού το 2023. Πλέον, προτιμά την πρόσληψη έμπειρων στελεχών και την ανάθεση εργασιών, αναγνωρίζοντας πως ο ίδιος δεν είναι ο καλύτερος manager για άτομα χαμηλής απόδοσης.