Μια μοναδική εκδήλωση αφιερωμένη στη δύναμη, το όραμα και τη δημιουργικότητα των γυναικών διοργάνωσαν, με μεγάλη επιτυχία, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών και η Επιτροπή Γυναικείας Επιχειρηματικότητας του Ε.Ε.Α., στο κατάμεστο Αμφιθέατρο «Δημήτριος Παντερμαλής» στο Μουσείο της Ακρόπολης, με προσωπικότητες από την πολιτική, το επιχειρείν και τον πολιτισμό.

Η εκδήλωση με τίτλο «Γυναίκες με Όραμα: Από την Αρχαία Ελλάδα στη Σύγχρονη Επιχειρηματικότητα» πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 ετών του Ε.Ε.Α., αναδεικνύοντας τη διαχρονική παρουσία και συμβολή των γυναικών από την ιστορία και τον πολιτισμό έως την καινοτομία και το σύγχρονο επιχειρείν.

Η κορυφαία στιγμή της εκδήλωσης ήταν η τιμητική βράβευση της τ. Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου, της πρώτης γυναίκας που κατέλαβε το ανώτατο πολιτειακό αξίωμα στη χώρα.

Την τιμητική διάκριση απένειμαν στην κυρίαΣακελλαροπούλου ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Α. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη και η Πρόεδρος της Επιτροπής Γυναικείας Επιχειρηματικότητας του Ε.Ε.Α. Νάντια Σταυρογιάννη.

Στην ομιλία της η κυρία Σακελλαροπούλου ευχαρίστησε θερμά για την τιμή και εξέφρασε τη βαθιά της εκτίμηση προς το Ε.Ε.Α. και την Επιτροπή Γυναικείας Επιχειρηματικότητας για το έργο τους, ενώ έστειλε ένα ισχυρό μήνυμα για την ισότητα και τη συμμετοχή των γυναικών:

«Το μέλλον που επιδιώκουμε, βιώσιμο, δίκαιο και συμμετοχικό, δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την παρουσία των γυναικών στο κέντρο των αποφάσεων και των εξελίξεων. Πολλά έχουν γίνει, αλλά και πολλά ακόμη μένει να γίνουν, ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης και ισότιμη συμμετοχή τους σε θέσεις ηγεσίας και λήψης αποφάσεων στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, στην πολιτική, την οικονομία την επιστήμη, την επιχειρηματικότητα, την τεχνολογία· να παραμερισθούν τα κοινωνικά στερεότυπα στον τομέα της εργασίας και όλα τα εμπόδια για την επαγγελματική ανέλιξή τους· να σπάσει κάθε είδους “γυάλινη οροφή”, ώστε να μπορέσουν, ειδικά τα σημερινά κορίτσια, να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους».

Η εκδήλωση άνοιξε με τον χαιρετισμό του Προέδρου του E.E.A., Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, ο οποίος υπογράμμισε ότι η ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας δεν αποτελεί μόνο κοινωνικό αίτημα, αλλά στρατηγική επιλογή για την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της ελληνικής οικονομίας, υπενθύμισε τη στήριξη που παρείχε και συνεχίζει να παρέχει το Ε.Ε.Α. σε γυναίκες επιχειρηματίες και επαγγελματίες καθώς και την πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου να συστήσει την Επιτροπή Γυναικείας Επιχειρηματικότητας. Παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι «η επόμενη δεκαετία μπορεί να είναι η δεκαετία της γυναικείας επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα». Αναφερόμενος στην τιμητική βράβευση της κυρίας Σακελλαροπούλου, τόνισε ότι η πορεία και το έργο της «ενσαρκώνουν το ήθος, τη συνέπεια και το όραμα που εμπνέουν κάθε γυναίκα να διεκδικεί τη θέση που της αξίζει». «Η βράβευσή της είναι πράξη αναγνώρισης και υπόσχεσης – υπόσχεσης ότι το παράδειγμά της θα συνεχίσει να εμπνέει», σημείωσε.

Στον χαιρετισμό της, η Πρόεδρος της Επιτροπής Γυναικείας Επιχειρηματικότητας του Ε.Ε.Α., Νάντια Σταυρογιάννη, ανέδειξε τον διαχρονικό ρόλο της γυναίκας που δημιουργεί, καινοτομεί και διεκδικεί ισότητα σε κάθε εποχή, επισημαίνοντας το έργο της Επιτροπής – στην οποία συμμετέχουν οι Δώρα Λοΐζου, Νίκη Βομπιράκη, Έμιλυ Μπραΐμη και Μίνα Γιατζιτζόγλου- ως σταθερού πυλώνα στήριξης και ενδυνάμωσης των γυναικών που επιχειρούν.

Χαιρετισμούς απηύθυναν: εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου & Προστασίας του Καταναλωτή Σωτήρης Αναγνωστόπουλος, η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Σοφία Ζαχαράκη, εκπροσωπώντας το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ η βουλευτής Ελένη Βατσινά, η βουλευτής της ΝΔ Μαρία Συρεγγέλα, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Παύλος Γερουλάνος, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Μιλένα Αποστολάκη,η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νάντια Γιαννακοπούλου, η Αν. Περιφερειάρχης Αττικής Χριστίνα Κεφαλογιάννη και ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργος Καββαθάς.

Το «παρών» έδωσαν, επίσης, η ανεξάρτητη βουλευτής, Αθηνά Λινού, μέλη της Διοικητικής Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ε.Α., εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, του επιμελητηριακού κόσμου και του επιχειρείν.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, η Δώρα Λοΐζου, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Γυναικείας Επιχειρηματικότητας του Ε.Ε.Α., μίλησε για τη «Γυναίκα στην Αρχαία Ελλάδα: Μύθοι και Πραγματικότητα».

Στην πρώτη ενότητα συζήτησης με θέμα «Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Σήμερα», στην οποίασυμμετείχαν η Μαριάνθη Μαλλιαρουδάκη, Πρόεδρος της ΕΕΔΕΓΕ, η Κωνσταντίνα Ντότσικα, συνιδρύτρια της εταιρείας Kentriki – Savills Greece, η Νατάσα Αποστολοπούλου, CEO των εταιρειών Dress2Undress και Skin4Sin, καθώς και η Σταυρούλα – Αντιγόνη Πρίλη, Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω, κάτοχος Μ.Δ.Ε. Ποινικού Δικαίου Νομικής και Ψυχιατροδικαστικής Ιατρικής Ε.Κ.Π.Α.

Ακολούθησε η ενότητα «Σύγχρονη Επιχειρηματικότητα και Μέλλον», στην οποία συμμετείχαν η Αφροδίτη Μπλέτα, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γυναικών Ελλάδος και του Ελληνοκινεζικού Επιχειρηματικού Επιμελητηρίου, η Κατερίνα Γκαγκάκη, Επικοινωνιολόγος – Δημοτική Σύμβουλος Δήμου Αθηναίων, η Σοφία Σκευοφύλακα, CCO και συνιδρύτρια της Hatzi Filax Group, καθώς και η Νίκη Βομπιράκη, Οικονομολόγος και μέλος της Επιτροπής Γυναικείας Επιχειρηματικότητας του Ε.Ε.Α.

Οι ομιλήτριες, μέσα από τις εμπειρίες και τις προσωπικές τους διαδρομές, ανέδειξαν τις προκλήσεις, τις ευκαιρίες και τη σημασία της γυναικείας παρουσίας στο σύγχρονο επιχειρείν.

Τον συντονισμό της εκδήλωσης έκανε ο δημοσιογράφος Γιάννης Φώσκολος, ενώ τα δύο πάνελ συζήτησης συντόνισαν οι δημοσιογράφοι Μαρία Σαράφογλου και Νίνα Κασιμάτη.