Η βουβωνοκήλη είναι μια από τις πιο συχνές χειρουργικές παθήσεις, κυρίως στους άνδρες, και αφορά την πρόπτωση ενδοκοιλιακού περιεχομένου (συνήθως λίπους ή εντέρου) μέσω του βουβωνικού πόρου. Η εμφάνιση της κήλης συχνά συνοδεύεται από ενοχλητικό βάρος ή άλγος, ιδίως κατά τη σωματική προσπάθεια, ενώ με την πάροδο του χρόνου μπορεί να αυξηθεί το μέγεθός της ή να προκαλέσει επιπλοκές, όπως η περίσφιξη.

Γράφει ο Γεώργιος Σάμπαλης, Γενικός Χειρουργός, Διευθυντής Γενικής και Λαπαροσκοπικής Κλινικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Η χειρουργική αποκατάσταση αποτελεί τη μόνη οριστική θεραπεία της βουβωνοκήλης. Η σύγχρονη ιατρική πρακτική, χάρη στην πρόοδο της τεχνολογίας και της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής, έχει αναδείξει τη λαπαροσκοπική μέθοδο ως την πλέον αποτελεσματική και ανώδυνη επιλογή για τον ασθενή. Μία από τις πλέον εξειδικευμένες τεχνικές είναι η TEP (Totally Extraperitoneal Repair), δηλαδή η αποκατάσταση της βουβωνοκήλης εξ’ ολοκλήρου εκτός της περιτοναϊκής κοιλότητας.

Τι είναι η μέθοδος TEP;

Κατά τη λαπαροσκοπική επέμβαση TEP, ο χειρουργός αποκτά πρόσβαση στον προπεριτοναϊκό χώρο μέσω μικρών τομών, χωρίς να εισέρχεται στην περιτοναϊκή κοιλότητα. Αυτό μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο τραυματισμού εσωτερικών οργάνων ή δημιουργίας συμφύσεων. Η κήλη ανατάσσεται με ειδικά εργαλεία και στη συνέχεια τοποθετείται συνθετικό πλέγμα, το οποίο καλύπτει την αδύναμη περιοχή, προλαμβάνοντας την επανεμφάνιση της κήλης.

Η τεχνική απαιτεί εξειδικευμένη εμπειρία, καθώς πραγματοποιείται σε ανατομικά περιορισμένο πεδίο, ωστόσο προσφέρει σημαντικά οφέλη στον ασθενή.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της μεθόδου TEP;

Η μέθοδος TEP υπερτερεί τόσο της κλασικής ανοιχτής επέμβασης ,όσο και της εναλλακτικής λαπαροσκοπικής μεθόδου TAPP. Συγκεκριμένα:

Μικρός μετεγχειρητικός πόνος λόγω απουσίας μεγάλων τομών ή τραυματισμού μυών.

λόγω απουσίας μεγάλων τομών ή τραυματισμού μυών. Ταχύτερη ανάρρωση : Οι περισσότεροι ασθενείς επιστρέφουν στις καθημερινές τους δραστηριότητες εντός λίγων ημερών.

: Οι περισσότεροι ασθενείς επιστρέφουν στις καθημερινές τους δραστηριότητες εντός λίγων ημερών. Άριστο αισθητικό αποτέλεσμα χάρη στις μικρές τομές στο υπομφάλιο σημείο.

χάρη στις μικρές τομές στο υπομφάλιο σημείο. Ιδανική λύση για αμφοτερόπλευρες ή υποτροπιάζουσες κήλες , αφού με μία επέμβαση αποκαθίστανται ταυτόχρονα και οι δύο πλευρές.

, αφού με μία επέμβαση αποκαθίστανται ταυτόχρονα και οι δύο πλευρές. Χαμηλό ποσοστό επιπλοκών και υποτροπών, όταν η επέμβαση εκτελείται από εξειδικευμένο χειρουργό.

Η μετεγχειρητική πορεία

Η επέμβαση πραγματοποιείται συνήθως ως χειρουργείο μίας ημέρας. Ο ασθενής εξέρχεται το ίδιο απόγευμα, με απλές οδηγίες για αποφυγή έντονης άσκησης για 2–3 εβδομάδες. Η επιστροφή στην εργασία πραγματοποιείται εντός 4–7 ημερών για καθιστικούς επαγγελματίες, ενώ η πλήρης αποκατάσταση για βαριά σωματική δραστηριότητα γίνεται εντός ενός μήνα.

Συμπερασματικά

Η λαπαροσκοπική αποκατάσταση βουβωνοκήλης με την τεχνική TEP αποτελεί μια σύγχρονη, ασφαλή και ελάχιστα επεμβατική λύση για την οριστική αντιμετώπιση της κήλης με εξαιρετικά λειτουργικά και αισθητικά αποτελέσματα, με γρήγορη επάνοδο στην καθημερινότητα και ελαχιστοποίηση των επιπλοκών.

