

Σε κλίμα ενθουσιασμού και δημιουργικού διαλόγου, το Leadership Forum, πρωτοβουλία του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και της Επιτροπής Ηγεσίας, σε συνεργασία με την ΕΑΣΕ, έδωσε την ευκαιρία σε νέους φοιτητές, απόφοιτους και εργαζόμενους να συνομιλήσουν με κορυφαία στελέχη της αγοράς, αντλώντας έμπνευση και πρακτικές συμβουλές για την επαγγελματική τους πορεία και τις προκλήσεις του σύγχρονου επιχειρείν.

Την εκδήλωση άνοιξαν με τους χαιρετισμούς τους ο κ. Ηλίας Σπυρτούνιας, Γενικός Διευθυντής του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, ο κ. Βασίλης Ραμπάτ, Σύμβουλος Διοίκησης της ΕΑΣΕ, και η κα. Έλενα Καλλονά, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. της ΕΑΣΕ και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Jungheinrich Greece.

Τον συντονισμό της συζήτησης ανέλαβε ο κ. Αρτέμιος Μυρόπουλος, Πρόεδρος της Επιτροπής Ηγεσίας του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και Διευθύνων Σύμβουλος του Linkage Ελλάδας και Κύπρου.

Ο κ. Ηλίας Σπυρτούνιας απευθυνόμενος στους νέους ανέφερε: «Σήμερα, θα επιχειρήσουμε να έρθουμε σε επαφή μαζί σας, να ανταλλάξουμε ιδέες και να εμπνευστούμε, ενώ εσείς θα πάρετε μία πρώτη εικόνα της αγοράς. Εσείς είστε το μέλλον, οι αυριανοί συνεχιστές όσων εμείς θα αφήσουμε. Το Leadership Forum σηματοδοτεί μια σημαντική σύμπραξη δυνάμεων με κοινό όραμα: την επένδυση στη νέα γενιά. Eυχαριστούμε θερμά την ΕΑΣΕ και το OTE Academy για τη συνεργασία και τη φιλοξενία.»

Ο κ. Βασίλης Ραμπάτ τόνισε: «Σήμερα, δεν θα δώσουμε μόνο εμείς σε εσάς αλλά με τους διαλόγους και την ενέργειά σας θα εξελιχτούμε και εμείς. Το Leadership Forum μας θυμίζει πόσο σημαντικό είναι να συναντιόμαστε, να ανταλλάσσουμε σκέψεις και να χτίζουμε γέφυρες συνεργασίας. Ζούμε σε μια εποχή πραγματικών προκλήσεων, ραγδαίων αλλαγών και ταχύτητας που μπορεί να φέρει άγχος, αλλά ταυτόχρονα ανοίγει νέους δρόμους και ευκαιρίες.»

Η κ. Έλενα Καλλονά σημείωσε: «Αυτή η εκδήλωση είναι μια όμορφη ευκαιρία να συναντηθούμε και να μοιραστούμε ιδέες. Μην διστάζετε να κάνετε βήματα μπροστά, γιατί ο δρόμος είναι ανοιχτός και θα τον χαράξετε εσείς. Όταν η δική μας εμπειρία συναντά τη δική σας φρέσκια ματιά, γεννιούνται οι πιο όμορφες ιδέες και τα πιο δυνατά αποτελέσματα.»

Ο κ. Αρτέμιος Μυρόπουλος υπογράμμισε: «Το Leadership Forum επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τον ρόλο του ως μια μοναδική πλατφόρμα ανοιχτού διαλόγου. Η συνεργασία με την ΕΑΣΕ εμπλουτίζει τον θεσμό, φέρνοντας ακόμα περισσότερους ηγέτες κοντά στους νέους.»

Ακολούθησαν τοποθετήσεις των μελών του Leadership Committee και της ΕΑΣΕ, οι οποίοι μοιράστηκαν προσωπικές εμπειρίες και ανέλυσαν κρίσιμα θέματα που απασχολούν τη νέα γενιά. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις ευκαιρίες που δημιουργούνται στο εξωτερικό, στο δίλημμα να μείνεις ή να φύγεις από την Ελλάδα, στο work-life balance, στη σημασία της ανθεκτικότητας, αλλά και στη δημιουργία προϋπηρεσίας και την εξέλιξη των σπουδών.

Στο πλαίσιο της ενότητας “Group Discussions & Mentoring”, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν σε μικρές ομάδες απευθείας με ηγέτες της αγοράς. Θέματα όπως η ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων (soft skills), η προσαρμογή του βιογραφικού, η σωστή προετοιμασία για συνεντεύξεις, η εξέλιξη μέσα στην εργασία, η σημασία του networking και η επίτευξη ισορροπίας επαγγελματικής και προσωπικής ζωής κυριάρχησαν στις συζητήσεις.

Τους νέους καθοδήγησαν με την εμπειρία τους οι: Γ. Αργυράκος, Director, OTEAcademy, Γ. Γραμματίδης, Υπεύθυνος Επιχειρησιακών Σχέσεων, Erlac, Ε. Καλλονά, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΕΑΣΕ & Διευθύνουσα Σύμβουλος, Jungheinrich Greece, Ε. Καραμαλή, HR Director, AEGEAN, Γ. Κωτιώνης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Ogilvy Greece, Γ. Παπαδημητρίου, Διευθύνων Σύμβουλος, ΕΥ Ελλάδος, Ε. Προδρόμου, Διευθύνουσα Σύμβουλος, Bristol Myers Squibb, η Α. Τρύφων, Μέλος Δ.Σ. ΕΑΣΕ & Διευθύνουσα Σύμβουλος, Designia Insurance Broker, Ι. Βασιλάκος, CEO, Fourlis, Α. Κεραστάρης Regional Leader & Managing Director Greece, Brink’s Hellas και Α. Σαρακάκης, Διευθύνων Σύμβουλος, Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη.

