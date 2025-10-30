Σε συνέχεια της εγκυκλίου με αριθμό 25 107/21.10.2025, η ΕΑΕΕ προωθεί την πρόσκληση και το πρόγραμμα των εκδηλώσεων του έργου «LIFE PROmote Financial Instruments for Liability on Environment» (LIFE19 GIE/GR/001127 LIFE PROFILE): Α) «Η συμβολή του LIFE PROFILE στην εφαρμογή της οδηγίας για την περιβαλλοντική ευθύνη συμβάλλοντας στο έργο του ασφαλιστικού, του τραπεζικού και του βιομηχανικού κλάδου» & Β) Τελικό Συνέδριο Έργου.

Όπως αναφέρεται στο δελτίο Τύπου, οι εκδηλώσεις, η διοργάνωση των οποίων υλοποιείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) και το Πράσινο Ταμείο, θα πραγματοποιηθούν στο Αμφιθέατρο του ΥΠΕΝ (Λ. Μεσογείων 119), στις 4/11/2025 και ώρες 10:00 – 13:00 & 14:00 – 16:00, αντιστοίχως.

Στόχος των εκδηλώσεων είναι η διάδοση των αποτελεσμάτων του συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Πράσινο Ταμείο έργου LIFE «PROmote Financial Instruments for Liability on Environment» (LIFE19 GIE/GR/001127 – LIFE PROFILE) και κυρίως η προβολή και αξιοποίηση του μεθοδολογικού ψηφιακού εργαλείου SAFER (Systematic Assessment for Financial and Environmental Risks), το οποίο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου.

Κατά τη διάρκειά τους θα παρουσιαστούν οι δράσεις του έργου που συμβάλλουν στην εφαρμογή της Οδηγίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη, οι κίνδυνοι και οι προκλήσεις για τους φορείς εκμετάλλευσης και τους φορείς αναδοχής κινδύνου, ενώ θα γίνουν τοποθετήσεις για τις προκλήσεις εφαρμογής της Οδηγίας στον ασφαλιστικό, τραπεζικό και βιομηχανικό κλάδο. Επιπλέον, θα γίνει συνολική παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου LIFE PROFILE.

Το έργο LIFE PROFILE (www.life-profile.gr) συντονίζεται από το ΥΠΕΝ και συνδικαιούχοι φορείς είναι το Πράσινο Ταμείο, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού του Παντείου Πανεπιστημίου, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, η Γρύφων Περιβαλλοντική Συμβουλευτική και η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος.

Δείτε εδώ την πρόσκληση και το πρόγραμμα της εκδήλωσης.

Για εγγραφή εδώ.