Αίτημα παράτασης προθεσμίας υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων μισθολογικών περιόδων Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2025 και μετάθεση της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας του ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ έχει καταθέσει στο αρμόδιο υπουργείο ο σύλλογος λογιστών Αθηνών.

Ειδικότερα όπως αναφέρεται:

Με την παρούσα επιστολή, επιθυμούμε να εκφράσουμε τον προβληματισμό του κλάδου των Λογιστών – Φοροτεχνικών σχετικά με τις προθεσμίες υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) για τις μισθολογικές περιόδους Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2025.Έχοντας πάντα ως γνώμονα την έγκαιρη εκπλήρωση των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων απέναντι στην Πολιτεία, βρισκόμαστε για ακόμη μια φορά αντιμέτωποι με συνθήκες που καθιστούν πρακτικά ανέφικτη την εμπρόθεσμη υποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ )λόγω των τεχνικών δυσκολιών που χρήζουν επίλυσης.

Παρότι η ψηφιακή αναβάθμιση του e-ΕΦΚΑ κινείται στην σωστή κατεύθυνση, το χρονικό διάστημα που απομένει για να ρυθμιστούν σωστά τα λογισμικά προγράμματα μισθοδοσίας των επιχειρήσεων και να ελεγχθούν διεξοδικά τα στοιχεία δεν επαρκεί, σε συνδυασμό με την πλήρη εφαρμογή του συστήματος, και την επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας ,απαιτώντας όλα αυτά ένα εύλογο χρονικό διάστημα για τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες του Κλάδου. Ενδεικτικά αναφέρουμε δυσλειτουργίες που παρουσιάζονται σε διάφορες περιπτώσεις όπως π.χ.: 1.Κατά την υποβολή της ΑΠΔ για εργαζόμενη με Επιδότηση Μητρότητας εμφανίζεται μήνυμα «Λανθασμένος υπολογισμός Επιδότησης Εργοδότη», 2. Κατά την υποβολή της ΑΠΔ σε εργαζόμενο σε φαρμακείο, εμφανίζεται μήνυμα «Δεν έχετε εισάγει φορέα επικουρικής ασφάλισης». Αναμένεται διόρθωση από το φορέα,3.Σε εργαζόμενο με επιδότηση εργατικής εισφοράς, εμφανίζεται μήνυμα «Αδυναμία αποστολής ΑΠΔ,ΤΕΚΑ» κλπ.

Για τους λόγους αυτούς αιτούμαστε την άμεση χρονική μετάθεση των προθεσμιών υποβολής των ΑΠΔ, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2025, τουλάχιστον έως και την 28η Φεβρουαρίου 2026, ώστε η υποβολή των ΑΠΔ να γίνει με ασφάλεια και χωρίς τυχόν λάθη, βάσει των νέων παραμέτρων της αναβαθμισμένης πλατφόρμας του e-Ε.Φ.Κ.Α.

Τέλος, επιθυμούμε να θέσουμε υπόψη σας την επιτακτική ανάγκη για την χρονική μετάθεση της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας στο νέο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ». Αναγνωρίζοντας πάντα την αξία του ψηφιακού μετασχηματισμού, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι δυο μήνες συνολικής δοκιμαστικής λειτουργίας δεν επαρκούν για την ομαλή προσαρμογή των προγραμμάτων μισθοδοσίας και την άρτια διασφάλιση των νέων δεδομένων και απαιτήσεων.

Προκειμένου να διατηρηθεί η ισορροπία στην αγορά εργασίας και να αποφευχθούν σοβαρά προβλήματα πίεσης, τα οποία θα οδηγήσουν τους συναδέλφους λογιστές/φοροτεχνικούς και τα στελέχη ανθρώπινου δυναμικού σε λάθη ή παραλείψεις λόγω του περιορισμένου χρόνου αφομοίωσης, κρίνεται δικαιολογημένα απαραίτητη η παράταση της ημερομηνίας μετάβασης της παραγωγικής λειτουργίας τουλάχιστον έως τις 30/06/26.