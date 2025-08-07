Η Μαριάννα Παπαδάκη, Lloyd’s Country Manager για την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Μάλτα και το Ισραήλ μέχρι το 2024 αναλαμβάνει Client Development Director για την Νότια Ευρώπη της Μεσιτικής MIller με έδρα το Λονδίνο.

Η Miller Insurance Services LLP είναι από τους μεγαλύτερους Lloyd’s brokers με ασφάλιστρα συνολικού ύψους άνω των 3.5 δις ευρώ και δραστηριοποιείται σε εξιδικευμένες και διεθνείς ασφαλίσεις όπως maritime, energy, reinsurance και specialty risks.

H κ. Παπαδάκη, έχοντας δουλέψει στους Lloyd’s αλλά και στη Lloyd’s Europe για 29 χρόνια έχει συμμετάσχει στην εγκαθίδρυση των Lloyd’s στη χώρα μας, έχοντας συμβάλει με επαγγελματισμό σε μεγάλο βαθμό στη δικτύωση των κατα τόπους αγορών που είχε κάτω από την επίβλεψή της με την αγορά των Lloyd’s του Λονδίνου.