Η ελληνική αγορά έχει επανέλθει σε τροχιά ανάπτυξης. To 2024 η παραγωγή ασφαλίστρων αυξήθηκε κατά 8,7% και διαμορφώθηκε σε €5,68 δισ., με αύξηση τόσο στις Ζημιές όσο και στη Ζωή.

General Manager της COFACE στην Ελλάδα, Μαρία Παπαζαρκάδα (Ασφαλιστικό Marketing, “am” Γενάρης 2026)

Στο 9μηνο 2025 καταγράφεται περαιτέρω άνοδος παραγωγής (περίπου €4,418 δισ., +5,3%), ένδειξη συνέχισης της ανοδικής τάσης.

Παρά την ανάπτυξη, η ασφαλιστική διείσδυση παραμένει χαμηλή (~2,5%), άρα υπάρχει δομικός «χώρος» για περαιτέρω επέκταση μέσω νέων αναγκών/καλύψεων και καλύτερης πρόσβασης του καταναλωτή.

Τα επόμενα πέντε χρόνια η ελληνική ασφαλιστική αγορά θα κινηθεί σε τροχιά περαιτέρω ωρίμανσης και ανάπτυξης, με βασικούς καταλύτες την αυξανόμενη έκθεση σε κλιματικούς κινδύνους, τη σταδιακή ενίσχυση της ασφαλιστικής συνείδησης, καθώς και τη μετάβαση σε πιο ψηφιακά και απλά μοντέλα εξυπηρέτησης. Παράλληλα, οι απαιτήσεις κανονιστικής συμμόρφωσης και τεχνολογικής ανθεκτικότητας θα ενταθούν, ευνοώντας τους οργανισμούς με ισχυρή διακυβέρνηση, δεδομένα και πειθαρχία στην τιμολόγηση και στη διαχείριση ζημιών.

Το στρατηγικό πλαίσιο της Coface αποτυπώνεται στο σχέδιο “Power the Core” (2024–2027), με φιλοδοξία να αναπτύξει ένα παγκόσμιο οικοσύστημα αναφοράς για τη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου.

Τι σημαίνει πρακτικά:

Επένδυση σε data, τεχνολογία και scoring (με σύγχρονες τεχνικές, αναλύσεις δεδομένων και τεχνητή νοημοσύνη και έμφαση στη συνδεσιμότητα των πελατών. Εμβάθυνση της δραστηριότητας της Ασφάλισης Πιστωτικού Κινδύνου, με πειθαρχημένο underwriting και απλούστευση εμπειρίας πελάτη, με ιδιαίτερη στόχευση σε Μικρές και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. Ανάπτυξη στις υπηρεσίες παροχής Επιχειρηματικής Πληροφόρησης, αξιοποιώντας συνέργειες με την ασφάλιση. Αξιοποίηση εταιρικής κουλτούρας και δέσμευση σε sustainability/CSR.

Σε μια αγορά με ισχυρή παρουσία ΜμΕ και εξαγωγικών/εμπορικών ροών, το όραμα αυτό συνήθως παίρνει τη μορφή περισσότερης πρόληψης πριν τη ζημιά, καλύτερης διασύνδεσης με ERP/CRM και ροές τιμολόγησης/εισπράξεων, χρήσης ασφαλιστηρίων ως εργαλείο διευκόλυνσης χρηματοδότησης και ανάπτυξης λύσεων πληροφόρησης/είσπραξης σε συνέχεια της ασφάλισης, ώστε να καλύπτεται “απ’ άκρη σ’ άκρη” ο κύκλος πιστωτικού του κινδύνου.

Σε αυτό το περιβάλλον, το στρατηγικό μας όραμα στην Coface είναι ξεκάθαρο: να αποτελέσουμε τον πιο αξιόπιστο συνεργάτη των ελληνικών επιχειρήσεων στη διαχείριση πιστωτικού κινδύνου, συνδυάζοντας την ασφάλιση πιστώσεων με προηγμένη πληροφόρηση, αξιολόγηση και έγκαιρη προειδοποίηση. Επενδύουμε σε δεδομένα, αναλύσεις και τεχνολογία, ώστε οι πελάτες μας να λαμβάνουν ταχύτερες και ποιοτικότερες αποφάσεις για πωλήσεις με πίστωση, ανάπτυξη σε νέες αγορές και προστασία ρευστότητας. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη εμπειρία — από την πρόληψη έως την αποζημίωση και την είσπραξη — με ιδιαίτερη έμφαση στις ΜμΕ, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας.