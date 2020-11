Η Μάρθα Στεφανοπούλου, Deputy General Manager / CEO Carglass® Greece σε συνέντευξή της στο «Ασφαλιστικό Marketing» τεύχος 79 αναφέρει ότι σε 4 χρόνια βάσει νομοθεσίας όλα τα οχήματα θα υποχρεούνται να φέρουν για λόγους ασφάλειας κάμερες ADAS.

H Carglass® μέσω του εξειδικευμένου Κέντρου Έρευνας και Ανάπτυξης του Ομίλου, που συνεργάζεται με τις αυτοκινητοβιομηχανίες και τις εταιρείες αιχμής του κλάδου αυτοκινήτου, αναπτύσσει πατενταρισμένα εργαλεία και αποκλειστικής χρήσης λογισμικά –όπως το AsTech– που εξασφαλίζει τη βαθμονόμηση του 99,4% των οχημάτων που κυκλοφορούν στην αγορά.

Ποια είναι τα μεγέθη της Carglass® στην Ελλάδα και πόσο επηρεάστηκε η πορεία και η στρατηγική σας στο πρώτο εξάμηνο από την πανδημική κρίση;

Η παγκόσμια κρίση που προκλήθηκε από την άφιξη του Covid-19 πλήττει δριμύτατα όλο τον κόσμο και τις οικονομίες με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) να προβλέπει για φέτος πτώση 32% στο διεθνές εμπόριο. Η πρωτοφανής κρίση που δυστυχώς βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, πέρα από υγειονομική είναι και κοινωνικοοικονομική, αφού έχει αφήσει εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως χωρίς δουλειά ή εισόδημα. Αναπόφευκτα, λοιπόν, έχει επηρεάσει και τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιούμαστε, ο οποίος σταδιακά παρουσιάζει στοιχεία ανάκαμψης. Η ταχύτητα ανάκαμψης της κάθε εταιρείας εξαρτάται άμεσα από το βαθμό ετοιμότητάς της, την ευελιξία της και την προσαρμογή της σε μια νέα πραγματικότητα που έχει αλλάξει τον τρόπο ζωής μας και τις συνήθειές μας. Στην Carglass® βάλαμε άμεσα σε ισχύ το Business Continuity Plan, επαναπροσδιορίζοντας όλες τις λειτουργίες μας: τηλεργασία από την πρώτη στιγμή, άμεση διασφάλιση αποθεμάτων, απολύμανση 46 σημείων σε όλα τα οχήματα που εξυπηρετούμε, ενίσχυση των κινητών μας μονάδων και πάνω από όλα δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας και εξυπηρέτησης των πελατών στις 25 εταιρικές μας εγκαταστάσεις.

Οι βασικοί άξονες της στρατηγικής μας δεν έχουν αλλάξει, αφού υπηρετούν το όραμά μας να κάνουμε τη Διαφορά λύνοντας τα προβλήματα των πελατών με πραγματικό ενδιαφέρον. Η στρατηγική μας άλλωστε είναι αυτή που διατηρεί την ηγετική μας θέση στην ελληνική αγορά τα τελευταία 20 χρόνια, με κύρια προτεραιότητα την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους αυτοκινητιστές. Οι βασικοί άξονές της είναι η καινοτομία στις υπηρεσίες μας, η επένδυση σε τεχνολογικά προηγμένα συστήματα (Ψηφιακός Μετασχηματισμός) και η συνεχής εκπαίδευση και πιστοποίηση των ανθρώπων μας. Είμαστε μια εταιρεία, η οποία επιλέγει να μιλάνε οι πράξεις της, και οτιδήποτε καινοτόμο εισάγει στην ελληνική αγορά – όπως για παράδειγμα τη βαθμονόμηση των συστημάτων ADAS – να το υιοθετεί με απόλυτη σοβαρότητα και επίγνωση της ευθύνης που έχουμε για την ασφάλεια των οδηγών.

Πρόσφατα λανσάρατε μια νέα επικοινωνιακή καμπάνια Carglass® More than Glass, θέλετε να μας μιλήστε για αυτή; Τι εννοείτε με το More than Glass;

Η ραγδαία εξέλιξη στον κλάδο του αυτοκινήτου με την εισαγωγή των ηλεκτρικών οχημάτων στην Ελληνική Αγορά και την συνεχώς αυξανόμενη κυκλοφορία νέων μοντέλων, επιτάσσει την ανάγκη της θέσπισης νέων προϋποθέσεων για όλο τον Κλάδο. Ο ρόλος μας ως ηγέτιδα εταιρεία στον κλάδο θραύσης κρυστάλλων, είναι πρωτίστως να οδηγούμε τις εξελίξεις και να ενημερώνουμε το κοινό σχετικά με την ασφάλειά του. Σε αυτό το πλαίσιο, πρόσφατα ξεκινήσαμε νέα καμπάνια επικοινωνίας με το όνομα More than Glass ενημερώνοντας το κοινό ότι απαιτούνται τρεις βασικές προϋποθέσεις που θα πρέπει να εφαρμόζονται ταυτόχρονα για ένα εγγυημένο αποτέλεσμα. Αυτές είναι: Η εξυπηρέτηση των οχημάτων από πιστοποιημένους τεχνικούς και διαδικασίες, η χρήση προηγμένης τεχνολογίας εργαλείων στο επίπεδο που ικανοποιούν τα standards των κατασκευαστών, και η χρήση γνήσιων κρυστάλλων από πιστοποιημένους κατασκευαστές.

Πρόσφατα η Carglass® πιστοποιήθηκε από το Institute of the Motor Industry, κορυφαίο ανεξάρτητο Φορέα για την Αυτοκινητοβιομηχανία, εξουσιοδοτημένο να αξιολογεί και να πιστοποιεί τεχνικούς και υπηρεσίες. Η πιστοποίηση αυτή ορίζει και επίσημα το Belron® Way of Fitting (BWoF), που εφαρμόζουν οι τεχνικοί μας, ως την αποκλειστικά ενδεδειγμένη διαδικασία για όλο τον Κλάδο, και πλέον αποτελεί μέρος του Προγράμματος Διασφάλισης Ποιότητας του IMI. Η καινοτομία και η επένδυση στην τεχνολογία αποτελεί βασικό συστατικό του DNA μας, με όχημα το εξειδικευμένο Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης του Ομίλου, το οποίο σε συνεργασία με τις αυτοκινητοβιομηχανίες και τις εταιρείες αιχμής του κλάδου αυτοκινήτου, αναπτύσσει πατενταρισμένα εργαλεία και αποκλειστικής χρήσης λογισμικά όπως το AsTech, που εξασφαλίζει τη βαθμονόμηση του 99,4% των οχημάτων που κυκλοφορούν στην αγορά.

Τέλος, με βασικό γνώμονα την ποιότητα και την ασφάλεια, προμηθευόμαστε πιστοποιημένα γνήσια κρύσταλλα από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές στον κόσμο – όπως για παράδειγμα, μεταξύ άλλων, τους πολυβραβευμένους από τις αυτοκινητοβιομηχανίες FUYAO και AGC που εμπιστεύονται οι Mercedes, BMW, VW, Tesla κ.λπ. Είμαστε πολύ περήφανοι να δηλώνουμε ότι μόνο η Carglass® διαθέτει και τα τρία αυτά στοιχεία που συνθέτουν το αδιάσπαστο τρίπτυχο που εγγυάται την ασφάλεια των οδηγών. Κανένα από τα τρία αυτά χαρακτηριστικά από μόνο του δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς τα άλλα δύο, και γι’ αυτόν το λόγο, αποτελούμε και τη μοναδική εταιρεία του Κλάδου που έχει πιστοποιηθεί για αυτό.

