MDRT Day: Η γυναίκα επαγγελματίας του σήμερα

Η Ελληνική Επιτροπή Επικοινωνίας του MDRT ενόψει της MDRT Day στη Θεσσαλονίκη με θέμα «Αποφάσισε … Δεσμεύσου … Πέτυχε» ανακοινώνει τη διεξαγωγή του πρώτου Pre-MDRT “Women Brainstorming” Event, την Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2018 στο Ξενοδοχείο MET HOTEL, στην αίθουσα “SIROCCO”, 16:00-19:00.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και αφορά τις γυναίκες επαγγελματίες που θα παρακολουθήσουν την ημερίδα της επόμενης ημέρας.

Ο στόχος της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας είναι ξεκάθαρος:

η Γυναίκα Επαγγελματίας του σήμερα που προσπαθεί να ισορροπήσει μέσα σε υπερβολικά πολλούς ρόλους, όντας σε όλους εξίσου αποτελεσματική.

Δύσκολο, αλλά μάλλον όχι ακατόρθωτο όπως θα κληθούν να καταθέσουν βιωματικά διακεκριμένες γυναίκες από τη βιομηχανία μας, ώστε να μοιραστούν ανησυχίες, να μιλήσουν για λύσεις, να παρακινήσουν με την επιμονή τους και τη θέλησή τους να τα καταφέρουν.

Ταυτόχρονα, επαγγελματίες άλλων χώρων θα αναπτύξουν θέματα επίκαιρα με προσεγγίσεις πέρα από τις συνηθισμένες.

Αναλυτικά, η παρουσίαση του roster:

Sunny Lee:

The Seven Principles of Highly Effective Women for a Healthy, Happy and Successful Life

Αγγελική Νταλιάνη:

1978-2018: 40 χρόνια εμπειρίας, βιωμάτων, προσπάθειας, επιτευγμάτων.. και το ταξίδι συνεχίζεται

Θεόδωρος Θεοδωρίδης, Γυναικολόγος-Μαιευτήρας:

Η σημασία της πρόληψης

Ιουλία Κακανά:

Γυναίκες vs Άνδρες Επαγγελματίες: Μήπως τελικά οι ομοιότητες είναι περισσότερες από τις διαφορές;

Θεοδώρα Αναγνωστοπούλου:

Νέα καριέρα στα 40: Πώς, τολμώντας να αλλάξεις, μπορείς να χτίσεις κάτι πέρα από το συμβατικό και μεγαλύτερο από αυτό που ονειρευόσουν

Σίσσυ Σακελλαρίδου, Σύμβουλος Εμφάνισης:

Tips για μια επιτυχημένη επαγγελματική εμφάνιση

Σταυρούλα Επιτροπάκη:

Γυναίκα/Επαγγελματίας: Η πρόκληση στο συνδυασμό των 2 ρόλων

Στέφανος Αγγελίδης, Hairstylist-Trainer-Writer:

Η εικόνα μας ως εργαλείο της δουλειάς μας

Vanessa Bucklin:

It starts with You!