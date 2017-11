MDRT Day: Ποιοι θα είναι οι ομιλητές της Ημερίδας στη Θεσσαλονίκη

Η Επιτροπή Επικοινωνίας Μελών MDRT Ελλάδος 2017-2018, ενόψει της Ημερίδας MDRT Day in Thessaloniki «Αποφάσισε… Δεσμεύσoυ… Πέτυχε» που διοργανώνεται την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018 (στο MET HOTEL και ώρα 09:15, αίθουσα Μαίστρος, 26ης Οκτωβρίου 48, 54627 Θεσσαλονίκη) ξεκινάει την παρουσίαση των ομιλητών. Το περιοδικό ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ MARKETING και το Insurancedaily.gr είναι χορηγοί επικοινωνίας της Ημερίδας.

Kobus Kleyn CFP®

Ο Kobus Kleyn είναι πιστοποιημένος Financial Planner (CFP) και διευθύνων σύμβουλος στην Kainos Financial Services. Έχει μεταπτυχιακό στο Financial Planning από το πανεπιστήμιο Free State της Νοτίου Αφρικής, πτυχίο Management Development & AEP από UNISA.

Είναι πρόεδρος του Ινστιτούτου Financial Planning (FPI) RDR Workgroup and της επιτροπής Liberty Ethics FA. Επίσης είναι αντιπρόεδρος της επιτροπής Financial Planning Institute FPI Client Engagement. Έχει προσφέρει τις εθελοντικές υπηρεσίες του στα ετήσια συνέδρια του Financial Planning και του Million Dollar Round Table (MDRT), όπως επίσης συμμετείχε επανειλημμένα στις επιτροπές επικοινωνίας των ανωτέρω οργανισμών.

Έχει διατελέσει πρόεδρος της επιτροπής επικοινωνίας MDRT Νοτίου Αφρικής.

Έχει διακριθεί ως MDRT Top Of The Table κάθε χρόνο από το 2012 και είναι ένας από τους καλύτερους financial Planners της Νοτίου Αφρικής. Είναι μέλος πολλών επαγγελματικών οργανισμών της Νοτίου Αφρικής.

Έχει βραβευθεί με 2 χρονιές με το βραβείο “It starts with me” από το Ινστιτούτο FP Νοτίου Αφρικής και το 2017 έλαβε το βραβείο FPI Media award. Επίσης έχει βραβευθεί από το MDRT με το βραβείο Ηγεσίας το 2014, διακεκριμένου εθελοντή και ασημένιου ιππότη από το ίδρυμα MDRT.

Είναι παθιασμένος με το επάγγελμα του και προσπαθεί να βοηθήσει στην ανάδειξη του επαγγέλματος μας ως επιστήμονα. Έχει γράψει πάνω από 200 άρθρα, ήταν ομιλητής στο ετήσιο συνέδριο MDRT, ομιλητής στο Financial Planning Institute και σε πολλά άλλα συνέδρια.

Είναι ειδικός (thought leader) σε πολλούς τομείς των υπηρεσιών συμβουλευτικής στα οικονομικά, στα social media, σε personal branding, Crypto technology.

Ο Kobus είναι συγγραφέας των βιβλίων the author of the books Passion for the Profession – Mastering the 9 P’s to Professionalism, and RDR – Mastering Key Elements to RDR.

Βαλεντίνα Κόρδη, MA in Human Resources Management – Mindset & High Performance Coach.

Η Βαλεντίνα Κόρδη είναι High Performance & Mindset Coach για επιχειρηματίες, στελέχη και ομάδες εργασίας. Εξειδικεύτηκε στο Strategic Intervention Coaching στη σχολή Robbins-Madanes Training του Antony Robbins και εκπαιδεύτηκε στην μέθοδο του υπνωτισμού System23. Είναι μέλος της Ένωσης Πιστοποιημένων Προπονητών του Καναδά (CCA).

Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Newport University της Καλιφόρνιας και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στο Human Resource Management από το City Unity College. Έχει πάνω από 15 έτη εργασιακή εμπειρία ως Στέλεχος Διοίκησης Επιχειρήσεων, σε πολυεθνικές εταιρείες με ειδίκευση στην οργάνωση επιχειρήσεων, στην στρατολόγηση και επιλογή προσωπικού καθώς και στην εκπαίδευση και ανάπτυξη των εργαζομένων.

Τα τελευταία 7 χρόνια εργάζεται αποκλειστικά ως Mindset Coach και Ομιλήτρια βοηθώντας επιχειρηματίες, στελέχη και ομάδες εργασίας, από όλο τον κόσμο, με τη μέθοδο της Στρατηγικής Παρέμβασης, να αλλάξουν τρόπο σκέψης και συμπεριφορές που μπλοκάρουν την επιτυχία τους και να αναπτύξουν τις κατάλληλες στρατηγικές για την επίτευξη προσωπικών ή επαγγελματικών στόχων.

Για δηλώσεις συμμετοχής πατήστε ΕΔΩ.