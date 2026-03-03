Με εξαιρετική επιτυχία και εντυπωσιακή συμμετοχή πραγματοποιήθηκε το πρόσφατο MDRT Power Talk, με καλεσμένο τον διακεκριμένο UK TOT MDRT Member Gareth Chalk, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική και τη συνεχή αναβάθμιση των εκπαιδευτικών δράσεων της MDRT Hellas.

Η διαδικτυακή συνάντηση ξεπέρασε κάθε προσδοκία σε επίπεδο συμμετοχής και αλληλεπίδρασης, με τα μέλη να παρακολουθούν ενεργά και να συμμετέχουν με πλήθος ουσιαστικών και πρακτικών ερωτήσεων.

Ο Gareth Chalk παρουσίασε, μέσα από πραγματικά παραδείγματα εφαρμογής, συγκεκριμένα εργαλεία αυτοματισμού και τεχνητής νοημοσύνης (AI) που αξιοποιεί στην καθημερινή του πρακτική, αναδεικνύοντας πώς η σωστή τεχνολογική οργάνωση μπορεί να μεταμορφώσει τη διαχείριση χρόνου, τη δομή της εργασίας και συνολικά την παραγωγικότητα.

Το έντονο ενδιαφέρον των συμμετεχόντων οδήγησε την ομιλία να παραταθεί κατά 30 επιπλέον λεπτά, προκειμένου να απαντηθούν οι πολλές πρακτικές ερωτήσεις που τέθηκαν γύρω από την εφαρμογή των AI εργαλείων στην καθημερινή λειτουργία ενός ασφαλιστικού και χρηματοοικονομικού γραφείου.

Η συζήτηση κινήθηκε σε απολύτως εφαρμόσιμη βάση, εστιάζοντας όχι σε θεωρητικές προσεγγίσεις, αλλά σε ρεαλιστικές λύσεις οργάνωσης, αυτοματοποίησης και βελτιστοποίησης της καθημερινότητας, στοιχείο που ενίσχυσε ακόμη περισσότερο την αξία της συνάντησης για τα μέλη.

Το MDRT Power Talk απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι η ελληνική MDRT κοινότητα επενδύει στρατηγικά στη σύγχρονη γνώση, στην καινοτομία και στην ουσιαστική επαγγελματική εξέλιξη των μελών της.