Τη νέα σύνθεση της Επιτροπής Επικοινωνίας Μελών του για την Ελλάδα και την περίοδο 2020-2021 ανακοίνωσε το MDRT (Membership Communications Committee – MCC, Million Dollar Round Table, Greece).

Πιο συγκεκριμένα στην ελληνική επιτροπή μετέχουν με αλφαβητική σειρά οι:

Ηλίας Αποστολόπουλος, 14yrs MDRT Member, Life Member, Company Chair, Interamerican

Ο Ηλίας έχει σπουδάσει νοσηλευτική και ασκεί το επάγγελμα του συμβούλου 19 χρόνια. Το σύνθημά του είναι “Βρες το κίνητρο και αφέσου να σε οδηγήσει!”. Μέσα από τη σύνδεσή του με το MDRT έμαθε πώς τα κίνητρά του να εξελίσσονται διαρκώς, ώστε με τη σειρά του και αυτός να αλλάζει και να αναπτύσσει όλα τα επίπεδα της ζωής του, κάτι που μοιράζεται εδώ και πολλά χρόνια με συναδέλφους που τον βλέπουν ως πρότυπο επαγγελματία.

Δημήτριος Αρσενόπουλος, 5yrs MDRT Member, Region Chair, Βόρεια Ελλάδα

Ο Δημήτρης εργάζεται ως ασφαλιστικός σύμβουλος 17 χρόνια & το επαγγελματικό του μότο συνοψίζεται σε μία φράση: “Never just dream for success.. Work for it!”. Αυτό που τον ενθουσίασε από την πρώτη στιγμή στο MDRT είναι το πάθος με το οποίο οι πιο καταξιωμένοι παγκοσμίως επαγγελματίες του χώρου, θέλουν να μοιραστούν με τον κάθε ένα από εμάς τα κλειδιά της επιτυχίας τους.

Ειρήνη Γαϊτατζή, 2yrs MDRT Member, Company Chair, AXA

Η Ειρήνη έχει αποφοιτήσει από το τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Πάτρας και δραστηριοποιείται ως ασφαλιστικός σύμβουλος από το 1998. Χαρακτηριστικά λέει ότι αυτό που την κέρδισε στο συγκεκριμένο επάγγελμα είναι ότι “μου δίνει την ελευθερία να συνάδουν οι πράξεις με τις αρχές μου”. Το σύστημα πεποιθήσεων των μελών του MDRT και η εθελοντική προσφορά τους την παρακίνησαν να ασχοληθεί ενεργά με το θεσμό με στόχο να εμπνευστούν -νέοι ή παλαιοί- αξιόλογοι συνάδελφοι ώστε να κυνηγήσουν τα όνειρά τους.

Παναγιώτης Λελεδάκης, 2yrs MDRT Member, Local Chair, Αττική

Ο Παναγιώτης φοίτησε στη Νομική Σχολή Αθηνών και δραστηριοποιείται στον ασφαλιστικό χώρο από το 1999. Η φιλοσοφία της ζωής του συνοψίζεται στο εξής: “Ό,τι αγαπώ γεννιέται αδιάκοπα. Ό,τι αγαπώ βρίσκεται στην αρχή του πάντα.” Πιστεύει ότι στο MDRT, πιο σημαντικό ακόμα και από τις ιδέες που μοιράζονται, είναι η άνοδος κάθε φορά του πήχη της εφικτής επιτυχίας μέσα από χιλιάδες παραδείγματα πετυχημένων συναδέλφων σε όλο τον κόσμο. Έτσι λοιπόν, στόχος είναι να δημιουργηθούν ακόμα υψηλότερα standards και για την ελληνική αγορά και κοινωνία.

Ιωάννης Παναγόπουλος, 4yrs MDRT Member, Court of the Table, Region Chair, Κεντρική Ελλάδα

Ο Γιάννης έχει Bachelor of Arts in Financial Planning-Insurance & Investments (Middlesex University) και βρίσκεται στον χρηματοασφαλιστικό χώρο από το 1993. Πιστεύει ότι “μόνο εσύ μπορείς, αλλά δεν μπορείς μόνος…”, γι’ αυτό άλλωστε εδώ και σχεδόν 3 δεκαετίες συνδέεται με πολλούς εκπαιδευτικούς οργανισμούς και μετέχει ενεργά σε αντίστοιχους συνδέσμους επαγγελματιών. Ο λόγος που ήρθε αρχικά σε επαφή με το MDRT και στη συνέχεια εμπνεύστηκε να γίνει ενεργό μέλος του οργανισμού είναι η συνέχεια του παραπάνω σκεπτικού “ …Μαζί, μπορούμε να κάνουμε τα πάντα!”

Ευάγγελος Σακελλαρίου, 4yrs MDRT Member, Region Chair, Νότια Ελλάδα

Ο Βαγγέλης έχει σπουδάσει στον κλάδο υγείας και ασκεί το ασφαλιστικό επάγγελμα εδώ και 7 έτη. Η επαγγελματική του κουλτούρα συνοψίζεται στο εξής: “Κάνε τους πελάτες σου οπαδούς σου! Με επίκεντρο πάντα την αγάπη και τη φροντίδα σου για εκείνους, γνώρισέ τους, άκουσέ τους, συνδέσου μαζί τους και μετά συμβούλευσέ τους!”. Η σύνδεσή του με το MDRT έχει 2 άξονες, αφενός να δώσει ερεθίσματα και ιδέες σε νέους στον χώρο επαγγελματίες και αφετέρου να μαθαίνει συνεχώς για τα καινούρια και καινοτόμα κάθε φορά επίπεδα της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Αικατερίνη Χαραλαμπίδου, 2yrs MDRT Member, Company Chair, ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε.

Η Κατερίνα έχει αποφοιτήσει από το Τμήμα Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και έχει την άδεια του ασφαλιστικού συμβούλου από το 1997. Δεύτερης γενιάς ασφαλιστής, πιστεύει ότι “το να νοιάζεσαι πραγματικά μπορεί να αλλάξει τον κόσμο”. Ως σύμβουλος, στόχος της είναι να βρίσκεται πάντα δίπλα στους πελάτες της όντας ένας πολύτιμος σύμμαχος και συνοδοιπόρος. Στο MDRT βρήκε με τη σειρά της τους δικούς της συνοδοιπόρους με τους οποίους μοιράζεται την ίδια αποστολή: να διαχειρίζονται τις ανησυχίες των πελατών τους και να προστατεύουν τα όνειρά τους.

Η πρόεδρος της MCC, Σοφία Ζερβουδάκη (11yrs MDRT Member, Life Member, MDRT Country Chair Greece 2020-2021) σημειώνει ότι “στόχος μας είναι να προσφέρουμε στα μέλη μας τα ερεθίσματα εκείνα που θα ενδυναμώσουν την ψυχολογία τους και θα απογειώσουν τη δουλειά τους. Κάτι που φυσικά αυτή την εποχή δεν είναι εύκολο, αλλά εξ ορισμού τα δύσκολα είναι που μας κάνουν να σκεφτόμαστε διαφορετικά, να έχουμε ιδέες, να δημιουργούμε δρόμους, να εφευρίσκουμε λύσεις, να παράγουμε έργο. Και η ομάδα μας φέτος είναι έτοιμη και ανυπόμονη γι’ αυτό”.

Ο Οργανισμός Million Dollar Round Table (MDRT)- The Premier Association of Financial Professionals®- ιδρύθηκε το 1927 και είναι μια παγκόσμια, ανεξάρτητη ένωση περισσοτέρων από 72.000 κορυφαίων επαγγελματιών στον τομέα των ασφαλειών ζωής και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών από περισσότερες από 500 εταιρείες σε 70 έθνη και περιοχές.

Τα μέλη του MDRT επιδεικνύουν εξαιρετικές επαγγελματικές γνώσεις, αυστηρή δεοντολογική συμπεριφορά και άριστη εξυπηρέτηση πελατών.

Η εγγραφή στο MDRT αναγνωρίζεται διεθνώς ως το απόλυτο επίπεδο αριστείας στον τομέα των ασφαλειών ζωής και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών για έναν επαγγελματία.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.mdrt.org και ακολουθήστε το MDRT στα Social Media (LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram).