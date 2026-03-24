Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρόσφατο MDRT Power Workshop, προσφέροντας στους συμμετέχοντες για ακόμη μία φορά, ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που συνδύασε πρακτική γνώση, στρατηγική σκέψη και έμπνευση.

Η εκδήλωση άνοιξε με συνέντευξη του μέλους MDRT, Ηλία Αποστολόπουλου (Interamerican), ο οποίος μοιράστηκε με αμεσότητα τον τρόπο που εργάζεται στην καθημερινότητά του, παρουσιάζοντας πώς έχει καταφέρει να δημιουργήσει ισχυρά «κέντρα επιρροής» μέσα στο πελατολόγιό του. Η προσέγγισή του ενέπνευσε το κοινό, αναδεικνύοντας τη δύναμη της συνέπειας, της σχέσης και της στρατηγικής σκέψης στην πράξη.

Η ομάδα της Empist και συγκεκριμένα ο Κωνσταντίνος Παπαχαραλάμπους, εστίασε σε ένα κρίσιμο και επίκαιρο θέμα, το Cyber Security, αναδεικνύοντας τους κινδύνους της ψηφιακής εποχής αλλά και τις πρακτικές που μπορούν να προστατεύσουν τον επαγγελματία και το πελατολόγιό του. Μια παρουσίαση με άμεση αξία και εφαρμογή.

Στη συνέχεια, έγινε αναφορά στο MDRT Foundation, και συγκεκριμένα στην MDRT Gives Day , στις 25 Μαρτίου 2026 και αναφέρθηκε ότι μπορούν όλοι να προσφέρουν οποιοδήποτε ποσό θελήσουν για να βοηθήσουν χιλιάδες μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς παγκοσμίως. Αυτούς τους οργανισμούς τους προτείνουν τα μέλη του MDRT κάθε χρόνο και το MDRT Foundation τους χρηματοδοτεί από τα ρήματα που έχουν συγκεντρωθεί παγκοσμίως. Ελληνικές ΜΚΟ χρηματοδοτήθηκαν το 2025 με περισσότερα από 35.000$ συνολικά!

Η Generation Y και συγκεκριμένα η Νανά Ιωακειμίδου, παρουσίασε τη θεματική «Site με ισχυρό αποτύπωμα», αναδεικνύοντας τη σημασία της στρατηγικής ψηφιακής παρουσίας και του σωστού positioning στην εποχή της πληροφορίας. Καθώς επίσης ο Τάσος Σπανίδης έγινε για ακόμη μία φορά ανάρπαστος, δίνοντας την πληροφορία του πως μπορεί κάποιος επαγγελματίας να εμφανίζεται στις συστάσεις των πλατφορμών ΑΙ.

Ο Harry Mandis από την εταιρία Harry Taylor, παρουσίασε μια προσωποποιημένη υπηρεσία υψηλής αισθητικής, δίνοντας μια διαφορετική διάσταση στην εμπειρία και την εικόνα του σύγχρονου επαγγελματία.

Ο Στέφανος Φαλκωνάκης ανέλυσε το θέμα “The new science of finding your next Top of the Table client”, παρουσιάζοντας σύγχρονες προσεγγίσεις για τον εντοπισμό και την προσέγγιση πελατών υψηλής αξίας, τονίζοντας ότι είναι πραγματικά «δίπλα» μας.

Η Χριστίνα Πίκουλα ολοκλήρωσε το workshop με την ομιλία «Mindset, Momentum & Mastery: Η Συνταγή των Κορυφαίων», εστιάζοντας στη σημασία της νοοτροπίας, του σωστού mindset, της συνέπειας και της συνεχούς εξέλιξης ως βασικών παραγόντων επιτυχίας.

Το MDRT Power Workshop επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά ότι η πραγματική αξία βρίσκεται στη σύνδεση γνώσης και πράξης, ενισχύοντας μια κοινότητα που εξελίσσεται διαρκώς.