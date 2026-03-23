Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση της Ευρώπη Ασφαλιστική στις νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της, σχεδιασμένες στα Ευρωπαϊκά πρότυπα Βιωσιμότητας ESG με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, με τη συμμετοχή των κορυφαίων ασφαλιστικών Μεσιτών, Πρακτόρων και Συνεργατών από όλη την Ελλάδα.



Η εκδήλωση επικεντρώθηκε στην ενίσχυση των επαγγελματικών δεσμών και την παρουσίαση των νέων στρατηγικών πρωτοβουλιών της εταιρείας. Η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική έχει εισέλθει μετά την εξαγορά της από την ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS, εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο με κεφαλαιοποίηση άνω των 300€ εκατ., σε μια νέα, δυναμική φάση, συνδυάζοντας την πολυετή εμπειρία της με τον ισχυρό και πολυσχιδή Όμιλο Intracom, μετατρέποντας την ΕΥΡΩΠΗ σε μια ισχυρή και πρωτοπόρο εταιρεία η οποία θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ελληνική ασφαλιστική αγορά.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων της εκδήλωσης βρέθηκαν:

Καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, σχεδιασμένα να καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς.

Ανανεωμένος Κανονισμός Πωλήσεων, ο οποίος θα παρουσιαστεί στα Δίκτυα Συνεργατών στις αρχές Απριλίου και περιλαμβάνει τα bonus και τις προμήθειες επί της παραγωγής καθώς και VVIP ταξίδια επιβράβευσης, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Ψηφιακά εργαλεία και αυτοματισμοί, που στοχεύουν στην ενδυνάμωση της παραγωγικότητας των συνεργατών.

Βέλτιστες πρακτικές ανάπτυξης πωλήσεων, με έμφαση στην ποιότητα και την ταχύτητα εξυπηρέτησης συνεργατών και πελατών.

Ευελιξία και η Ανταγωνιστικότητα της εταιρείας στην ανάληψη μεγάλων κινδύνων με μεγάλα capacity που συνοδεύεται από τη δέσμευση για άμεση αποζημίωση, ανεξαρτήτως του ύψους της ζημιάς. Η αξιοπιστία αυτή επιβεβαιώνεται στην πράξη, με τις καταβολές αποζημιώσεων στον κλάδο Περιουσίας να αγγίζουν τα 35 εκατ. ευρώ τα τελευταία χρόνια.\



Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και CEO της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστικής, κ. Νικόλαος Μακρόπουλος, απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό, τονίζοντας:

«Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και χαρά να σας υποδέχομαι όλους τους συνεργάτες μας στα νέα μας γραφεία. Θέλω να υπογραμμίσω τη στρατηγική σημασία που έχει για εμάς το δίκτυο των επαγγελματιών της διαμεσολάβησης και να αναγνωρίσω την καθοριστική συμβολή σας στην ανάπτυξη της εταιρείας που έχει καταφέρει να κερδίσει την εμπιστοσύνη χιλιάδων ιδιωτών πελατών και μεγάλων επιχειρήσεων.

Η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική παραμένει προσηλωμένη στην ουσιαστική υποστήριξη των συνεργατών της, επενδύοντας σε σύγχρονα εργαλεία, όπως το νέο μας portal, και σε νέα ανταγωνιστικά και καινοτόμα προϊόντα. Η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική, από ισχυρή θέση και με γοργούς ρυθμούς ανάπτυξης συνεχίζει να βασίζεται στις τέσσερις επιχειρηματικές αρχές της, Φερεγγυότητα, Ποιότητα, Σεβασμός, Υπευθυνότητα, οι οποίες αποτέλεσαν τα γερά θεμέλια της προσεκτικής στρατηγικής ανάπτυξης μας».



