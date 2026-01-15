Με απόλυτη πληρότητα συμμετοχών, για δεύτερη συνεχόμενη φορά, πραγματοποιήθηκε χθες, 14 Ιανουαρίου, το πρώτο MDRT Power Table της χρονιάς, στο Chalet Πολιτείας, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική και τη σταθερά αυξανόμενη απήχηση του θεσμού στην ασφαλιστική κοινότητα.

Το MDRT Power Table αποτελεί μια ξεχωριστή πρωτοβουλία της MDRT Ελλάδας, σχεδιασμένη για ενεργά μέλη, με στόχο τη δημιουργία ενός ουσιαστικού χώρου διαλόγου, ανταλλαγής εμπειριών και ανθρώπινης σύνδεσης. Σε αντίθεση με τις κλασικές επαγγελματικές συναντήσεις, το MDRT Power Table δεν εστιάζει σε παρουσιάσεις ή αριθμούς, αλλά στον άνθρωπο πίσω από τον ρόλο του ασφαλιστικού συμβούλου.

Η δομή της συνάντησης βασίζεται σε προσεκτικά επιλεγμένες ερωτήσεις, που λειτουργούν ως αφορμή για συζήτηση και όχι ως αυτοσκοπός. Μέσα από μια φυσική ροή, από πιο ανάλαφρες έως πιο προσωπικές θεματικές, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να μοιραστούν εμπειρίες, προβληματισμούς και στιγμές της καθημερινότητάς τους, σε ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης και αλληλοσεβασμού.

Το κλίμα της βραδιάς χαρακτηρίστηκε από γέλιο, ειλικρίνεια και ενεργή συμμετοχή, στοιχεία που αναδεικνύουν τον λόγο για τον οποίο τα MDRT Power Tables έχουν αγκαλιαστεί τόσο θερμά από τα μέλη. Η πλήρης κάλυψη των διαθέσιμων θέσεων, για δεύτερη συνεχόμενη φορά, αποδεικνύει ότι υπάρχει ουσιαστική ανάγκη για τέτοιου είδους δράσεις στον ασφαλιστικό κλάδο.

Τα MDRT Power Tables εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο δράσεων της MDRT Ελλάδας, που στοχεύουν όχι μόνο στην επαγγελματική εξέλιξη των μελών της, αλλά και στη δημιουργία μιας δεμένης, ενεργής και αξιακά ευθυγραμμισμένης κοινότητας.

Γιατί, όταν οι άνθρωποι συναντιούνται γύρω από ένα τραπέζι και μιλούν ανοιχτά, μαζί πηγαίνουν πιο μακριά.

#TogetherWeGoFurther