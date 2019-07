Με ποιους υπουργούς θα μιλά η ασφαλιστική αγορά

Τη μετάβαση σε έναν ουσιαστικό διάλογο, και την δόμηση ουσιαστικής σχέσης και εμπιστοσύνης ανάμεσα στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα προσμένει η ασφαλιστική αγορά μετά από την αλλαγή της πολιτικής κατάστασης που επήλθε μέσα από τις εκλογές της 7ης Ιουλίου. Μέσα από τις θέσεις που έχουν δημόσια διατυπωθεί σχετικά με το μεταρρυθμιστικό έργο που απαιτείται σε καίριους τομείς αναμένεται να δρομολογηθούν εξελίξεις με την ιδιωτική ασφάλιση να διαδραματίζει ρόλο συμπληρωματικό σε βασικούς τομείς για τους πολίτες.

Υπουργείο Οικονομικών

Υπουργός: Χρήστος Σταϊκούρας

Γεννήθηκε στη Λαμία το 1973. Εξελέγη Βουλευτής Φθιώτιδας με τη ΝΔ στις εκλογές του 2007, του 2009, του 2012 (Μάιος και Ιούνιος), του Ιανουαρίου 2015 και του Σεπτεμβρίου 2015. Από τον Οκτώβριο του 2009 μέχρι τον Ιούνιο του 2012 ήταν Αναπληρωτής Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Οικονομίας της ΝΔ.

Τον Ιούνιο του 2012 ανέλαβε τα καθήκοντα του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, θέση την οποία υπηρέτησε μέχρι τις εκλογές του Ιανουαρίου 2015. Από τον Φεβρουάριο 2015 είναι Τομεάρχης Οικονομικών της ΝΔ. Είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός (Κατεύθυνση Παραγωγής) του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (Management School, Imperial College of Science, Technology and Medicine, University of London) και Διδάκτωρ στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική του Πανεπιστημίου City του Λονδίνου (Department of Banking and Finance, Cass Business School, City University). Είναι Επίκουρος Καθηγητής Χρηματοοικονομικής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2006- σήμερα). Διετέλεσε μέλος του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (2004-2007), λέκτορας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2002-2006) και επισκέπτης Καθηγητής στα Πανεπιστήμια Θεσσαλίας (2004), Αθηνών (2002) και City (1999).

Την τελευταία δεκαετία έχει στελεχώσει θέσεις υψηλής ευθύνης σε αναγνωρισμένου κύρους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, όπως είναι ο Τραπεζικός Όμιλος Eurobank (2000-2004) και η Κεντρική Τράπεζα της Αγγλίας (2000).

Υφυπουργός αρμόδιος για το χρηματοπιστωτικό σύστημα: Γεώργιος Ζαββός

Ο Γ. Ζαββός γεννήθηκε στην Αθήνα, σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, έκανε μεταπτυχιακό στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο στο Πανεπιστήμιο της Bruges και δίδαξε στο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών. Έχει διατελέσει για τρεις δεκαετίες Ευρωβουλευτής της ΝΔ και Πρεσβευτής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Την περίοδο 1991-1993 ήταν επικεφαλής της Επιτροπής Εκσυγχρονισμού του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος και του Χρηματιστηρίου. Υπήρξε ο πρώτος Πρεσβευτής και Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Σλοβακία, ενώ αργότερα κατείχε τη θέση του Συμβούλου στη Γεν. Διεύθυνση Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Διεύρυνση και το Σύμφωνο Σταθερότητας για τα Δυτικά Βαλκάνια. Τα τελευταία 15 χρόνια είναι Νομικός Σύμβουλος στη Νομική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Υπουργείο Ανάπτυξης

Υπουργός: Άδωνις Γεωργιάδης

Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 06/11/1972 και σπούδασε στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Εξελέγη βουλευτής Β’ Αθηνών στις Εθνικές Εκλογές της 16ης Σεπτεμβρίου, πρώτος στο ψηφοδέλτιο του κόμματός του με 19.590 σταυρούς. Επανεξελέγη το 2009. Συμμετέχει στις εξής επιτροπές της Βουλής: Μορφωτικών Υποθέσεων-Παιδείας και Πολιτισμού, Αποδήμου Ελληνισμού και στην Διακομματική Επιτροπή για τα Εθνικά Θέματα. Από τον Δεκέμβριο του 2003 ανέλαβε χρέη Εκπροσώπου Τύπου του ΛΑ.Ο.Σ., θέση την οποία διατήρησε έως τις εθνικές Εκλογές του 2007. Ήταν για πρώτη φορά υποψήφιος στις Εθνικές Εκλογές της 7ης Μαρτίου του 2004, όπου και ήρθε πρώτος σε σταυρούς υποψήφιος βουλευτής του Κόμματός του, με 10.650 ψήφους. Δεν εξελέγη βουλευτής τότε διότι ο ΛΑ.Ο.Σ. δεν κατάφερε να ξεπεράσει το ελάχιστο όριο του 3%. Στις Νομαρχιακές Εκλογές του 2006 ήταν Υποψήφιος Νομάρχης Αθηνών με τον Συνδυασμό «ΥΠΕΡ ΛΑΟΥ», με υποψήφιο Υπερνομάρχη τον Βαγγέλη Παπαδόπουλο.

Ο Συνδυασμός πέτυχε την εκπροσώπησή του στα Νομαρχιακά Συμβούλια Αθηνών/ Πειραιώς. Εξελέγη πρώτος αναπληρωματικός Νομαρχιακός Σύμβουλος Αθηνών. Έχει εκδώσει μέχρι σήμερα περισσότερα από 700 βιβλία, κυρίως μεταφράσεις αρχαίων και βυζαντινών Ελλήνων Συγγραφέων. Εξέδιδε δύο περιοδικά την «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» και το «ΕΛΛΗΝΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑ» στα οποία και έχει δημοσιεύσει πλήθος άρθρων. Από το 1993 διευθύνει τις Εκδόσεις «Γεωργιάδη», το 1994 ίδρυσε το Κέντρο Ελευθέρων Σπουδών «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» με σκοπό την εκμάθηση της αρχαίας ελληνικής γλώσσης, σε παιδιά και σε ενήλικες. Εκεί δίδαξε ο ίδιος Ιστορία, έως την εκλογή του.



Υφυπουργός αρμόδιος για τις ιδιωτικές επενδύσεις: Γιάννης Τσακίρης

Ο Γιάννης Τσακίρης είναι Διπλωματούχος Μηχανικός Μεταλλείων από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και έχει επίσης MBA από τη Management School του Imperial College στο Λονδίνο.

Ξεκίνησε την καριέρα του το 1995 στην S&B Βιομηχανικά Ορυκτά, όπου πέρασε 5 χρόνια στην παραγωγή, το μάρκετινγκ και τις πωλήσεις όπου και ήταν υπεύθυνος για τα νέα προϊόντα.

Από το 2000 έως το 2006 ήταν Partner στην Vectis Capital, μια εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων (venture capital) με έδρα την Αθήνα με επενδύσεις συμμετοχών στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια.

Το 2006 εντάχθηκε στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων ως Principal, υπεύθυνος για τις αναπτυσσόμενες αγορές σε ότι άφορα κεφαλαία επιχειρηματικών συμμέτοχων (venture capital). Στη συνέχεια ήταν επικεφαλής Νοτιοανατολικής Ευρώπης στην Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, και επικεφαλής της Μονάδας Ειδικών Προγραμμάτων. Σήμερα είναι προϊστάμενος του τμήματος για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τις χώρες γειτονίας της ΕΕ στη Διεύθυνση του Mandate Management.

Είναι επίσης πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Global Energy Efficiency and Renewable Energy Fund (“GEEREF”), το οποίο είναι ένα καινοτόμο ταμείο δημόσιων και ιδιωτικών κεφαλαίων που επενδύει σε venture capital funds εξειδικευμένα σε επενδύσεις energy efficiency και renewable energy.

Διδάσκει στο Πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου, στα μεταπτυχιακά προγράμματα και πάνω στο θέμα των επιχειρηματικών συμμετοχών επίσης (venture capital).

Υπουργείο εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Υπουργός: Γιάννης Βρούτσης

Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 01.06.1963. Κατάγεται από τη Νάξο και την Αμοργό των Κυκλάδων.

Παντρεμένος με τη Δικηγόρο Θεοδώρα Βαγενά, έχει ένα γιο και μια κόρη.

Εισήχθη με υποτροφία και αποφοίτησε από το Οικονομικό Τμήμα της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κάτοχος διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Αρχικά εργάσθηκε για αρκετά χρόνια στον ιδιωτικό τομέα και κατόπιν στο Υπουργείο Οικονομικών. Μιλά Αγγλικά.

Ο Γιάννης Βρούτσης

Εξελέγη για πρώτη φορά, πρώτος σε ψήφους, Βουλευτής Κυκλάδων με τη Νέα Δημοκρατία, στις εθνικές εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2007.

Εξελέγη Βουλευτής Κυκλάδων στις εθνικές εκλογές του Οκτωβρίου του 2009. Επανεξελέγη πρώτος σε ψήφους απ’ όλους τους συνδυασμούς Βουλευτής Κυκλάδων με τη Νέα Δημοκρατία, στις εκλογές του Μαΐου 2012.

Διετέλεσε Τομεάρχης Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων της Ν.Δ. (14/12/2009 – 8/1/2011).

Διετέλεσε Αν. Τομεάρχης Οικονομικών της Ν.Δ. (10/1/2011-11/4/2012).

Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (21/06/2012-27/01/2015).

Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος Ν.Δ. (Φεβρουάριος 2015-Νοέμβριος 2016)

Μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής και της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ασφαλιστικού Συστήματος.

Υφυπουργός αρμόδιος για θέματα κοινωνικής ασφάλισης: Παναγιώτης Μηταράκης

Γεννήθηκε στην Αθήνα, στις 7.10.1972 και ακολούθησε πολυετή διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία στον Ιδιωτικό Τομέα. Ξεκίνησε την καριέρα του στο Λονδίνο το 1998 ως στέλεχος επενδύσεων με εξειδίκευση στις βιομηχανικές επενδύσεις στην Ανατολική Ευρώπη. Tο 2003 συνέχισε την καριέρα του στη Fidelity International ως Οικονομικός Αναλυτής και μετέπειτα ως Διευθυντής Επενδυτικής Έρευνας. Βραβεύτηκε το 2005 ως ο καλύτερος αναλυτής στον τομέα του Λιανικού Εμπορίου στην Ευρώπη (Thomson Extel Survey).

Είναι:

• Α΄ Αντιπρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος

• Αντιπρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Ελλάδος – Ηνωμένου Βασιλείου

• Μέλος στις Κοινοβουλευτικές Ομάδες Φιλίας Ελλάδος – Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και Ελλάδος – Πολωνίας.

Έχει διατελέσει:

• Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, αρμόδιος για θέματα Ιδιωτικών και Στρατηγικών Επενδύσεων, Συμπράξεων Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), Εξαγωγών και Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (2012 – 2015)

• Πρόεδρος του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικού Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας (2014)

• Διοικητής στο Συμβούλιο των Διοικητών της Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης της Μαύρης Θάλασσας (BSTDB) (08/2012 – 01/2015)

• Αναπληρωτής Διοικητής στο Συμβούλιο Διοικητών του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας (World Bank) (2012 – 2015)

• Αναπληρωτής Διοικητής στο Συμβούλιο Διοικητών της Ευρωπαϊκής Τράπεζας για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη (EBRD) (06/2012 – 01/2015)

• Τακτικό Μέλος της Πολιτικής Συνέλευσης του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) (2011 – 2012)

• Τομεάρχης Ναυτιλίας & Αιγαίου της Νέας Δημοκρατίας (03/2015 – 01/2016)

• Αναπληρωτής Τομεάρχης Οικονομίας της Νέας Δημοκρατίας (2010 – 2012)

• Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής (2011 – 2012)

• Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Τραπεζιτών Μ. Βρετανίας

• Μέλος του Δ.Σ. της Βρετανικής Εταιρείας Πιστοποιημένων Οικονομικών Αναλυτών

• Μέλος του Συμβουλίου Κηδεμόνων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Θυατείρων και Μ. Βρετανίας

Υπουργείο ΥΓΕΙΑΣ

Υπουργός Υγείας: Βασίλης Κικίλιας

Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 15 Μαΐου 1974 και είναι απόφοιτος του Λεόντειου Λυκείου Νέας Σμύρνης, μπασκετμπολίστας στον Πανιώνιο, στην ΑΕΚ και στις Εθνικές Ομάδες, πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστήμιου Αθηνών, με μεταπτυχιακό στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας και Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, χειρουργός ορθοπεδικός.

Το 2006 εκλέχθηκε Δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμο της Αθήνας και στη συνέχεια ανέλαβε Πρόεδρος του Οργανισμού Νεολαίας και Άθλησης του Δήμου Αθηναίων. Το 2010 ως υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής ετέθη επικεφαλής της Μείζονος Αντιπολίτευσης Περιφέρειας Αττικής. Την ίδια περίοδο ανέλαβε τα καθήκοντα του Αναπληρωτή Γραμματέα Προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας.

Το 2012 εξελέγη στην Α’ Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία και από τις 10 Ιουνίου 2014 έως τον Ιανουάριο του 2015 διετέλεσε Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.

Στις εκλογές του Ιανουαρίου και του Σεπτεμβρίου 2015, επανεξελέγη βουλευτής Α’ Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία.

Από τον Ιανουάριο έως το Νοέμβριο του 2016, διετέλεσε Συντονιστής Μεταναστευτικής Πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας.

Στις 18 Νοεμβρίου 2016 ορίστηκε εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας.

Στις 13 Οκτωβρίου 2017 ανέλαβε καθήκοντα Τομεάρχη Εθνικής Άμυνας της Νέας Δημοκρατίας.

Υφυπουργός υγείας: Βασίλης Κοντοζαμάνης

Ο Βασίλης Κοντοζαμάνης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1972. Έχει σπουδάσει Πολιτική και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (MSc/University of Birmingham), διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ/ ΑLBA) και Μαθηματικά (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων). Εργάστηκε ως επιστημονικός συνεργάτης του Εργαστηρίου Οργάνωσης & Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας (Πανεπιστήμιο Αθηνών), του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) και ως υπεύθυνος ερευνών του Τμήματος Οικονομικών Υγείας του ΙΟΒΕ από το 1999 έως το 2004. Διετέλεσε αντιπρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) από το 2004 έως το 2008 και πρόεδρος του ΕΟΦ από το 2008 έως το 2009. Τον Οκτώβριο του 2012 διορίστηκε διοικητής της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, ενώ τον Αύγουστο του 2014 ορίστηκε Γενικός Γραμματέας Υγείας. Ανέλαβε ειδικός σύμβουλος του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη για θέματα υγείας. Ήταν υπεύθυνος της προγραμματικής ενότητας «αλληλεγγύη» της Νέας Δημοκρατίας και υπεύθυνος για την κατάρτιση του κυβερνητικού προγράμματος στα θέματα υγείας και κοινωνικής ασφάλισης.