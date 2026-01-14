Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να λάβουν με sms στο κινητό τις κλήσεις οι πρώτοι παραβάτες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που έχουν “πιαστεί” από τις κάμερες στα φανάρια να μην τηρούν το νόμο.

Φαίνεται πως σε μεγάλο βαθμό οι κάμερες το τελευταίο διάστημα κατέγραφαν τις παραβάσεις και τώρα θα αρχίσει η ενημέρωση των οδηγών. Οι παραβάτες θα λαμβάνουν ψηφιακά ένα κωδικό πληρωμής RF και θα πρέπει να εξοφλήσουν την κλήση μέσα σε οκτώ μήνες.

Αν δεν την εξοφλήσουν τότε το πρόστιμο θα πηγαίνει στην εφορία. Σύμφωνα με πληροφορίες τα έσοδα που θα εισπραχθούν θα πηγαίνει σε μεγάλο βαθμό στο ταμείο για τα οδικά έργα.

Το γεγονός ότι πλέον όλα ψηφιοποιούνται είναι σημαντικό για τον πολίτη, καθώς θα ενημερώνεται για την κλήση, ενώ στο παρελθόν έχουν υπάρξει περιστατικά κλήσεων που πηγαίνουν από δήμους κυρίως στις εφορίες, που τοκίζονται και ο πολίτης το αντιλαμβανόταν όταν πια το ποσό είχε πολλαπλασιαστεί.