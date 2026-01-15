Με μεγάλη επιτυχία και με τη συμμετοχή πολλών μελών και φίλων της Ένωσης πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη εκδήλωση για την κοπή της βασιλόπιτας της Ένωσης Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου (ΕΔΙΠΤ), την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου, στα ιδιόκτητα γραφεία της, επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας 25.

Τους προσκεκλημένους καλωσόρισε ο Γενικός Γραμματέας της ΕΔΙΠΤ, Κωνσταντίνος Σπύρου, ο οποίος τόνισε ότι η Ένωση συμπληρώνει φέτος 87 χρόνια συνεχούς παρουσίας και προσφοράς στον χώρο του Τύπου. Στον χαιρετισμό της, η Πρόεδρος της ΕΔΙΠΤ, Πέννυ Καλύβα, αναφέρθηκε στη διαχρονική συμβολή του έντυπου Τύπου στην αξιόπιστη ενημέρωση και στον πλουραλισμό, επισημαίνοντας παράλληλα τις θετικές εξελίξεις των τελευταίων ετών καθώς και τα εκκρεμή θέματα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη θετική και παραγωγική συνεργασία που έχει αναπτυχθεί με τις συναφείς ενώσεις του Τύπου.

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό, η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, ο Γραμματέας του Τομέα Επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Δημήτριος Κατσικάρης, ο Πρόεδρος της ΠΟΕΣΥ Σωτήρης Τριανταφύλλου, η Πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ Μαρία Αντωνιάδου, ο Πρόεδρος της ΕΣΠΗΤ και μέλος του Δ.Σ. του ΕΔΟΕΑΠ Θέμης Μπερεδήμας, ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Προαγωγής της Δημοσιογραφίας Αθανασίου Μπότση Πάνος Καραγιάννης, καθώς και ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου.

Τη βασιλόπιτα ευλόγησε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ταλαντίου κ. Θεολόγος, ως εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου.

Την εκδήλωση τίμησαν επίσης με την παρουσία τους, μεταξύ άλλων, ο Αντιπρόεδρος της Βουλής Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, ο Υφυπουργός Παιδείας Κώστας Βλάσης, οι Βουλευτές Σοφία Βούλτεψη, Ζωή Ράπτη, Μαρία Συρεγγέλα, Ζέττα Μακρή, Θανάσης Παναθανάσης, Μάξιμος Σενετάκης, Γεώργιος Στύλιος, Παύλος Χρηστίδης και Γιάννης Δελλής, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία Κώστας Ζαχαριάδης, ο Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας Δημήτρης Κιρμικίρογλου, ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας Δημήτρης Τερζής, ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής Γρηγόρης Ζαφειρόπουλος, ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής Υποστράτηγος Αθανάσιος Κάμπρας, η Αντιπεριφερειάρχης Αττικής Αλεξάνδρα Πάλλη, ο πρώην Δήμαρχος Αθηναίων Γεώργιος Μπρούλιας, ο Δήμαρχος Γορτυνίας Ευστάθιος Κούλης, ο Πρόεδρος του ΕΛΓΑ Ανδρέας Λυκουρέντζος καθώς και εκπρόσωποι συναδελφικών Ενώσεων Τύπου, μεταξύ των οποίων από την Ένωση Ιδιοκτητών Ημερήσιων Εφημερίδων Αττικής (ΕΙΗΕΑ), την Ένωση Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου (ΕΙΕΤ), την Ένωση Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ), την Ένωση Συντακτών Επαρχιακού Τύπου (ΕΣΕΤ), την Ένωση Ευρωπαίων Δημοσιογράφων και την Ένωση Φωτοειδησεογράφων (ΠΕΦΦΕΕ).

Παρόντες ήταν επίσης ο Διευθυντής του ΟΣΔΕΛ Γιωργανδρέας Ζάννος, ο πρώην Πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ Πάνος Σόμπολος, ο πρώην Αν.Προέδρος ΕΤΑΠ ΜΜΕ Κων. Καλύβας, η Ελληνίδα Πρόεδρος του Ελληνοβρετανικού Επιμελητηρίου Άννα Καλλιάνη, καθώς και πολλά μέλη και φίλοι της ΕΔΙΠΤ.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, αναδεικνύοντας τον ρόλο της ΕΔΙΠΤ ως ενεργού και σταθερού συνομιλητή στα ζητήματα που αφορούν τον έντυπο Τύπο και το μέλλον της ενημέρωσης.