Την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026, η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο “BEYOND RISK | Η Ασφάλιση μοχλός σταθερότητας & ανάπτυξης”, στο πλαίσιο της Ετήσιας Γενικής της Συνέλευσης, με ιδιαίτερη βαρύτητα να δίνεται στη συμμετοχή του Προέδρου της Insurance Europe, κ. Frederic de Courtois.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία και αναμένεται να συγκεντρώσει κορυφαίους εκπροσώπους της ασφαλιστικής αγοράς, της πολιτείας και των ευρωπαϊκών θεσμών, αναδεικνύοντας τον στρατηγικό ρόλο της ασφάλισης σε ένα περιβάλλον αυξημένων κινδύνων. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει με εισαγωγικό χαιρετισμό της Γενικής Διευθύντριας της ΕΑΕΕ, κας Ελίνας Παπασπυροπούλου, ενώ θα ακολουθήσει ομιλία του Προέδρου της Ένωσης, κ. Αλέξανδρου Σαρρηγεωργίου. Στην εκδήλωση θα απευθύνει επίσης ομιλία ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, κ. Κωστής Χατζηδάκης.

Κεντρικό σημείο της εκδήλωσης θα αποτελέσει η συζήτηση υψηλού επιπέδου με τη συμμετοχή του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, κ. Γιάννη Στουρνάρα, του Προέδρου της Insurance Europe, κ. Frederic de Courtois, καθώς και του Προέδρου της ΕΑΕΕ, κ. Αλέξανδρου Σαρρηγεωργίου. Η παρουσία του επικεφαλής της Insurance Europe προσδίδει ιδιαίτερη ευρωπαϊκή διάσταση στη διοργάνωση, καθώς αναμένεται να μεταφέρει τη ματιά της ευρωπαϊκής ασφαλιστικής αγοράς για τις προκλήσεις και τις προοπτικές του κλάδου.

Τον συντονισμό της συζήτησης θα έχει η δημοσιογράφος Μαρία Νικόλτσιου, ενώ η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με καταληκτικές τοποθετήσεις.

Η φετινή εκδήλωση της ΕΑΕΕ φιλοδοξεί να αναδείξει τον ρόλο της ιδιωτικής ασφάλισης ως πυλώνα σταθερότητας, ανθεκτικότητας και ανάπτυξης, σε μια περίοδο όπου οι συστημικοί κίνδυνοι και οι μεταβολές στο οικονομικό περιβάλλον ενισχύουν τη σημασία του κλάδου.