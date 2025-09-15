Η Ευρώπη Ασφαλιστική, θυγατρική εταιρεία της ΕΥΡΩΠΗ Holdings εισηγμένης εταιρείας στο Χ.Α., ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τα επίσημα οικονομικά στοιχεία που υποβλήθηκαν στην Τράπεζα της Ελλάδος για το α’ εξάμηνο του 2025, ο Δείκτης Φερεγγυότητας (Solvency Ratio) ανήλθε στο 402,51%.

Σε δήλωσή του ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ευρώπη Ασφαλιστική, κ. Νίκος Μακρόπουλος, τόνισε:

«Είμαστε πολύ περήφανοι που ο δείκτης φερεγγυότητας της Ευρώπη Ασφαλιστική στο α’ εξάμηνο του 2025 διαμορφώθηκε στο 402,51%, γεγονός που δημιουργεί τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη και επέκταση των εργασιών μας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η επίδοση αυτή είναι αποτέλεσμα της σημαντικής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 28 εκατ. ευρώ, καθώς και των θετικών οικονομικών αποτελεσμάτων του α’ εξαμήνου τα οποία περιλαμβάνουν το κερδοφόρο τεχνικό αποτέλεσμα και τα υψηλά έσοδα από το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο.

Με βάση τα σημερινά δεδομένα, πρόκειται για έναν από τους υψηλότερους δείκτες φερεγγυότητας στην ελληνική ασφαλιστική αγορά μεταξύ των εταιρειών γενικών ασφαλίσεων, ο οποίος αναδεικνύει την οικονομική ευρωστία, αξιοπιστία και σταθερότητα της Ευρώπη Ασφαλιστική.»