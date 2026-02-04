Την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου είναι η καταληκτική ημερομηνία της διενεργούμενης από το ΕΕΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών για τις ενέργειες που πιστεύουν ότι πρέπει να γίνουν στο θέμα της επιχειρούμενης από εταιρείες μείωσης των προμηθειών.

Μέχρι σήμερα ψήφισαν 2.448 ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές. Όσοι δεν έχουν καταθέσει την γνώμη τους έχουν περιθώριο μέχρι και την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου να το πράξουν.

Η συμμετοχή όλων είναι σημαντική.

Σημειώνεται ότι έχει σημασία να καταγραφούν οι απόψεις για τις δράσεις που οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές πιστεύουν ότι ο κλάδος πρέπει να ακολουθήσει στη συνέχεια, αντιμετωπίζοντας το οξύ πρόβλημα που δημιουργείται με τα ασφάλιστρα στην Υγεία και με τις προμήθειες των επαγγελματιών.

Παρακαλείστε να ενημερώσετε τους αναγνώστες σας ότι λήγει στις 8/2 η ψηφοφορία, ώστε μέχρι και την Κυριακή να εισέρχονται όσοι δεν ψήφισαν και εφόσον το επιθυμούν στον ακόλουθο σύνδεσμο όπου οδηγεί στο ερωτηματολόγιο-“ψηφοφορία”- και να συμμετέχουν.

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ- Ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές ΨΗΦΙΣΤΕ για: την μείωση των προμηθειών και τα επόμενα βήματα δράσεων – EEA Insurance