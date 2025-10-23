Ήρθε η ώρα να επιστρέψουν ορισμένες κατηγορίες φαρμάκων υψηλού κόστους (ΦΥΚ) στα φαρμακεία ώστε να μπορούν να τα προμηθεύονται από εκεί οι ασθενείς με χρόνιες σοβαρές παθήσεις. Τα φάρμακα αυτά είχαν αποσυρθεί από τα ιδιωτικά φαρμακεία και είχαν μεταφερθεί μόνο στα φαρμακεία των νοσοκομείων και τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, στο πλαίσιο των μνημονιακών δεσμεύσεων της χώρας για την μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης.

Η εξυπηρέτηση των ασθενών και η ανάγκη να μπει οριστικό το τέλος στην ταλαιπωρία τους στις ουρές μπροστά στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ επιβάλει την υπό όρους επιστροφή τους.

της Αλεξίας Σβώλου

Το αίτημα του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου να μπορέσουν υπό όρους να επιστρέψουν τα φάρμακα υψηλού κόστους (ΦΥΚ) στα φαρμακεία της γειτονιάς πρόκειται να ικανοποιηθεί για την μείωση της ταλαιπωρίας των ασθενών και για ορισμένες θεραπευτικές κατηγορίες οι οποίες θα περιλαμβάνονται στην υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί από το υπουργείο Υγείας.

Διαβάστε εδώ τη συνέχεια του άρθρου