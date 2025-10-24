Τα Πολυϊατρεία Medifirst και η Αθηναϊκή Γενική Κλινική συμμετέχουν ενεργά σε σειρά δράσεων αφιερωμένων στις γυναίκες που δίνουν ή έδωσαν τη μάχη με τον καρκίνο του μαστού, αναδεικνύοντας τη σημασία της ενημέρωσης και της πρόληψης. Με πρωτοβουλίες πρόληψης και φροντίδας, τα Medifirst και η Αθηναϊκή Γενική Κλινική τιμούν τον Οκτώβριο, μήνα αφιερωμένο στην ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού.

Σε συνεργασία με τον οργανισμό «Humanity Greece», τα Πολυϊατρεία Medifirst και η Αθηναϊκή Γενική Κλινική προσέφεραν δωρεάν προληπτικούς ελέγχους, υπό την επιστημονική επίβλεψη της Διευθύντριας του Κέντρου Μαστού, κας Αικατερίνης Μανίκα.

Επιπλέον, καθ’ όλη τη διάρκεια του Οκτωβρίου, τα Πολυϊατρεία Medifirst και η Αθηναϊκή Γενική Κλινική πραγματοποιούν μια digital καμπάνια ευαισθητοποίησης, που ενισχύει το μήνυμα της πρόληψης και αφυπνίζει το κοινό απέναντι στον καρκίνο του μαστού. Στην καμπάνια συμμετέχουν δύο γυναίκες–survivors, που μοιράζονται τις προσωπικές τους ιστορίες, έχοντας στο πλευρό τους τη γιατρό τους, κα Αικατερίνης Μανίκα, Διευθύντρια του Κέντρου Μαστού της Αθηναϊκής Γενικής Κλινικής και επιστημονική συνεργάτιδα των Πολυϊατρείων Medifirst. Η κα Μανίκα υπενθυμίζει με απλό και ανθρώπινο τρόπο τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης, προτρέποντας κάθε γυναίκα να δίνει προτεραιότητα στη φροντίδα της υγείας της.

Ο Αντώνης Γερονικολάου, Διευθύνων Σύμβουλος της Αθηναϊκής Γενικής Κλινικής, δήλωσε: ««Η συμμετοχή μας σε δράσεις πρόληψης και ευαισθητοποίησης αποτελεί βασική προτεραιότητα για την Αθηναϊκή Γενική Κλινική. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στη δευτεροβάθμια φροντίδα, με δύο θεμελιώδεις άξονες στη διαχείριση του καρκίνου του μαστού: την πρόληψη και τη χειρουργική ογκολογία μαστού».

H Νικολέττα Θώδου, Διευθύνουσα Σύμβουλος των Πολυϊατρείων Medifirst δήλωσε: «Ο καρκίνος του μαστού μας θυμίζει πόσο καθοριστική είναι η πρόληψη και η έγκαιρη φροντίδα. Κάθε γυναίκα αξίζει να έχει δίπλα της μια εξειδικευμένη ομάδα υγείας που τη στηρίζει με σεβασμό και συνέπεια. Στα Πολυϊατρεία Medifirst, στεκόμαστε καθημερινά στο πλευρό των γυναικών, προσφέροντας ποιοτική και εξατομικευμένη φροντίδα με άμεση πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας που χρειάζονται».

Τέλος, η στήριξη του οργανισμού «Άλμα Ζωής» με δωρεά, σε συνδυασμό με την ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων στο “Race for the Cure”, που φέτος ξεπέρασε τις 300 συμμετοχές, αναδεικνύει τη δέσμευση της Αθηναϊκής Γενικής Κλινικής και των Πολυϊατρείων Medifirst στην πρόληψη και την υγεία των γυναικών.

Γιατί για την Αθηναϊκή Γενική Κλινική και τα Πολυϊατρεία Medifirst, ευαισθητοποίηση σημαίνει πράξεις και συνεχής προσπάθεια.