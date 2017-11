“MED&ME” – Ο ασθενής στο επίκεντρο

Πολλές φορές, όταν ο άνθρωπός μας διαγιγνώσκεται με κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας, δεν θέλουμε να του πούμε από τι πάσχει, πιστεύοντας ότι, έτσι, τον προστατεύουμε.

Όμως, σύμφωνα με τους ειδικούς, ο ασθενής πρέπει να είναι ενήμερος και να ξέρει τα δεδομένα, προκειμένου να συμμετέχει ενεργά στη λήψη αποφάσεων που τον αφορούν. Όταν ο ασθενής γνωρίζει, μπορεί να έχει λόγο σε αποφάσεις που θα του αλλάξουν τη ζωή. Είτε αυτές αφορούν στο πού θα νοσηλευθεί, είτε στο ποιο φάρμακο θα πάρει, είτε σε άλλες λιγότερο ή περισσότερο σημαντικές αποφάσεις – κομβικές, ωστόσο, για την εξέλιξη της υγείας του και της ψυχολογίας του. Αυτό επεσήμαναν εκπρόσωποι συλλόγων ασθενών και γιατροί σε συνέντευξη τύπου, στο πλαίσιο της οποίας παρουσιάστηκε η εκστρατεία ενημέρωσης για την επικοινωνία γιατρού και ασθενή «Med&Me», η οποία πραγματοποιείται με την υποστήριξη της βιοφαρμακευτικής εταιρίας AbbVie.

Το μήνυμα είναι «Αποφασίζουμε μαζί» και όσοι το ασπάζονται, κάνουν λόγο για αλλαγή στο κατεστημένο και στις λανθασμένες νοοτροπίες πολλών ετών. Μεταξύ των στόχων της εκστρατείας είναι να αναδειχθούν οι ανάγκες των ασθενών, να αμβλυνθούν οι ανισότητες στην υγεία, να γίνει συνείδηση των ασθενών πως «καμία απόφαση για μένα δεν θα παρθεί χωρίς εμένα» και να τονιστεί η μοναδικότητα κάθε ασθενούς. Τα εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν είναι ο ελάχιστος διαθέσιμος χρόνος των γιατρών των δημόσιων νοσοκομείων για την ιατρική επίσκεψη (που δεν ξεπερνά τα 5 λεπτά), η αντίληψη του γιατρού πως είναι «μικρός Θεός» και η έλλειψη της ολιστικής αντιμετώπισης του ασθενούς, κάτι που απαιτεί συνεργασία πολλών ιατρικών ειδικοτήτων. Στην ιστοσελίδα www.medandme.gr, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν πληροφορίες για όλα τα θέματα που τους ενδιαφέρουν.

Το εγχείρημα παρουσίασε η Δρ. Έφη Σίμου από το Ινστιτούτο Επικοινωνίας & Αλφαβητισμού στην Υγεία – ΗΙΤ. Πρόκειται για έναν νεοσύστατος μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικό φορέα, που έχει στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση κυρίως του γενικού πληθυσμού, αλλά και των επαγγελματιών υγείας, αναφορικά με τον ρόλο της επικοινωνίας, των ΜΜΕ και του ιατρικού αλφαβητισμού στην πρόσληψη, επιλογή και αποκωδικοποίηση των πληροφοριών, που σχετίζονται με τη βελτίωση της υγείας.

«Η συμμετοχή των ασθενών στη λήψη αποφάσεων, που σχετίζονται με την υγεία τους, συστήνεται από πολλούς διεθνείς οργανισμούς υγείας και αποτελεί τη διαδικασία που μπορεί να φέρει την επιστήμη κοντά στον ανθρωπισμό», είπε η κα Σίμου. Η κα Κατερίνα Κουτσογιάννη, πρόεδρος του Συλλόγου Ρευματοπαθών Κρήτης, αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Ασθενών, Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Παιδιών με Ρευματικά Νοσήματα «ΡΕΥΜΑΖΗΝ», ο κ. Λεωνίδας Φωτιάδης, πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ασθενών με Αυτοάνοσα Ρευματικά Νοσήματα «ΑΚΕΣΩ» και ταμίας του «ΡΕΥΜΑΖΗΝ» και η Δρ. Αλίκη Ξωχέλλη, MD, PhD, Institute of Applied Biosciences, Center for Research and Technology Hellas (CERTH), συμφώνησαν ότι «η σημασία παροχής μιας ολοκληρωμένης πληροφόρησης από τον γιατρό, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα συζήτησης, για την ανάδειξη της καταλληλότερης θεραπευτικής αγωγής για το εκάστοτε πρόβλημα υγείας, που καλείται να αντιμετωπίσει ο ασθενής, αποτελούν τα δύο πιο σημαντικά βήματα για τη βελτίωση και την εξέλιξη της σχέσης μεταξύ γιατρού και ασθενή».

«Στρατηγικές, οι οποίες στοχεύουν στην ενημέρωση και στην ενδυνάμωση των ασθενών, θα πρέπει να καταχωρούνται υψηλά στην πολιτική υγείας και αυτό όχι μόνο γιατί είναι το σωστό, υπό το πρίσμα της προσωπικής αυτονομίας και αυτοδιάθεσης, αλλά, επίσης, γιατί μπορεί να αποδειχτούν αποτελεσματικές στη μείωση των δαπανών για την υγεία και στη σταθεροποίηση του δημόσιου συστήματος υγειονομικής περίθαλψης», δήλωσε η κα Άντζελα Βερναρδάκη, διευθύντρια Market Access & External Relations της AbbVie Pharmaceuticals.

