Η φετινή χρονιά σηματοδοτεί μια ιστορική καμπή για τη Mega Brokers, καθώς η κορυφαία εταιρεία ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στην Ελλάδα εισέρχεται σε μια νέα εποχή διεθνούς συνεργασίας και ανάπτυξης, ύστερα από την εξαγορά της από τη Unilink, μέλος του παγκόσμιου ομίλου Acrisure.

Του Νίκου Μωράκη

Η συμφωνία αυτή ενισχύει τη θέση της Mega Brokers στην ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά, ανοίγοντας νέους ορίζοντες σε κεφάλαια, τεχνολογία και τεχνογνωσία, και προσφέρει τις προϋποθέσεις για να εξελιχθεί σε έναν περιφερειακό ηγέτη της διαμεσολάβησης στη ΝΑ Ευρώπη. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Mega Brokers, Τάσος Χατζηθεοδοσίου, τόνισε στη διάρκεια του ετήσιου συνεδρίου πωλήσεων της εταιρείας ότι η συμφωνία με τη Unilink ήταν μια φυσική εξέλιξη:

«Οι συνέργειες ήταν πάντα στο DNA μας. Η Mega Brokers χτίστηκε μέσα από συνεργασίες και έτσι θα συνεχίσει — με έναν μέτοχο που μοιραζόμαστε την ίδια ηθική, τον ίδιο επαγγελματισμό και το ίδιο πάθος για τις ασφάλειες».

Η Unilink και η Acrisure, όπως υπογράμμισε, είναι εταιρείες που λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο που δραστηριοποιείται και η Mega Brokers — με δίκτυα συνεργατών, φυσική παρουσία, εξυπηρέτηση πελατών και ουσιαστική γνώση της αγοράς.

«Δεν είναι ένα fund που επενδύει και φεύγει. Είναι πράκτορες όπως κι εμείς. Και αυτό ήταν καθοριστικό για την επιλογή μας».

Η νέα αυτή συνεργασία προσφέρει στη Mega Brokers σημαντικά εφόδια: πρόσβαση σε επενδυτικά κεφάλαια, σύγχρονη τεχνολογία, εξειδικευμένη τεχνογνωσία και δυνατότητες για δημιουργία νέων προϊόντων μέσω των ασφαλιστικών εταιρειών του ομίλου Acrisure, όπως οι Flux και Volante, μέλη των συνδικάτων των Lloyd’s.

Οι στόχοι της επόμενης μέρας

Ο Τάσος Χατζηθεοδοσίου παρουσίασε μια σαφή στρατηγική ανάπτυξης με τρεις βασικούς άξονες:

Διατήρηση διψήφιων ρυθμών οργανικής ανάπτυξης και ενίσχυση των κινήτρων για τους συνεργάτες. Νέες εξαγορές στην Ελλάδα αλλά και επέκταση στο εξωτερικό με στόχο να προστεθεί μια ακόμη χώρα μέσα στην επόμενη διετία. Επένδυση στην τεχνητή νοημοσύνη και στα ψηφιακά εργαλεία, αξιοποιώντας την τεχνολογία αιχμής της Acrisure και της Unilink.

Η εταιρεία εξετάζει επίσης τη δημιουργία ιδίων ασφαλιστικών προϊόντων, ενισχύοντας την εμπορική της αυτονομία, ενώ στο άμεσο μέλλον στοχεύει να συνδράμει ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε διεθνείς αγορές. «Η επόμενη μέρα είναι γεμάτη προκλήσεις αλλά και τεράστιες ευκαιρίες. Η Mega Brokers θα είναι πιο τεχνολογικά προηγμένη, πιο εξωστρεφής και πιο δυνατή», υπογράμμισε ο ίδιος.

Ο Igor Rusinowski: «Η Mega Brokers έχει προοπτική να πολλαπλασιάσει το μερίδιό της»

Ο Igor Rusinowski, CEO της Unilink, ανέλυσε τη στρατηγική προοπτική της συνεργασίας, επισημαίνοντας πως η επένδυση στην ελληνική αγορά αποτελεί στρατηγική επιλογή: «Θα υποστηρίξουμε τη Mega Brokers, τον Τάσο και την ομάδα του. Επενδύουμε σε δυνατές ομάδες που μπορούν να φτάσουν στην κορυφή». Ο ίδιος περιέγραψε την εντυπωσιακή πορεία της Unilink, η οποία ξεκίνησε το 2010 στην Πολωνία ως ένα μικρό πρακτορείο δύο ατόμων και μέσα σε 15 χρόνια εξελίχθηκε στον μεγαλύτερο Ασφαλιστικό διαμεσολαβητή της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, έχοντας πραγματοποιήσει πάνω από 100 εξαγορές και κατακτήσει το 5% της συνολικής αγοράς στην περιοχή.

Σήμερα η Unilink έχει:

Παρουσία σε 9 χώρες (Πολωνία, Ρουμανία, Μολδαβία, Τσεχία, Σλοβακία, Κροατία, Σλοβενία, Βουλγαρία και πλέον Ελλάδα)

(Πολωνία, Ρουμανία, Μολδαβία, Τσεχία, Σλοβακία, Κροατία, Σλοβενία, Βουλγαρία και πλέον Ελλάδα) 10 εκατομμύρια πελάτες

16.500 συνεργάτες

3.000 φυσικά καταστήματα

2,5 δισ. ευρώ εγγεγραμμένα ασφάλιστρα

«Η Πολωνία και η Ελλάδα έχουν πολλές ομοιότητες στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση. Η Mega Brokers έχει ήδη το 3% της αγοράς, αλλά η προοπτική είναι πολύ μεγαλύτερη», τόνισε ο Rusinowski.

Ο ρόλος της Acrisure

Η Unilink αποτελεί πλέον μέρος της Acrisure, ενός παγκόσμιου κολοσσού που μέσα σε μόλις 20 χρόνια κατέκτησε την 4η θέση στις ΗΠΑ και την 5η παγκοσμίως, με 50 δισ. δολάρια εγγεγραμμένα ασφάλιστρα και παρουσία σε 25 χώρες.

Η συνέχεια μιας οικογενειακής ιστορίας επιτυχίας

Την ιστορική διαδρομή της Mega Brokers περιέγραψε συγκινημένος ο Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, ιδρυτής και Πρόεδρος της εταιρείας:

«Ξεκινήσαμε το 1989 από το μηδέν, με τη γυναίκα μου να κρατάει το κεφάλαιο και εμένα να τρέχω την εταιρεία. Το 1998 ιδρύσαμε την MEGA Ασφάλειες ΕΠΕ και το 2006 μετατραπήκαμε σε ανώνυμη εταιρεία. Από το 2009 έως σήμερα βρισκόμαστε σταθερά στην πρώτη θέση της αγοράς». Αναφερόμενος στη διαδοχή στη διοίκηση, σημείωσε:

«Δεν ήταν εύκολο να παραδώσω την εταιρεία. Είχε πόνο και αγωνία. Όμως πιστεύω ότι η νέα γενιά έχει πιο συνειδητοποιημένες ιδέες και καλύτερη κατανόηση της αγοράς. Ο Τάσος απέδειξε ότι μπορεί να οδηγήσει τη Mega Brokers σε νέα ρεκόρ τζίρου και κερδών. Αυτό ήταν το καλύτερο δώρο για μένα». Και ολοκλήρωσε την ομιλία του λέγοντας πως η εξαγορά της Mega Brokers από τη Unilink-Acrisure δεν αποτελεί απλώς μια επιχειρηματική συμφωνία, αλλά μια διορατική στρατηγική κίνηση που δίνει νέα δυναμική στην ελληνική διαμεσολάβηση. Η Mega Brokers εισέρχεται σε μια εποχή εξωστρέφειας, καινοτομίας και τεχνολογικής υπεροχής, παραμένοντας πιστή στο μότο που τη συνοδεύει εδώ και χρόνια: «Μεγαλώνουμε μαζί».