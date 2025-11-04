

Με εξαιρετική επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση Mega Brokers Sales Awards 2025, μια λαμπερή βραδιά αφιερωμένη στους ανθρώπους που αποτελούν την κινητήρια δύναμη της εταιρείας — τους συνεργάτες της.

Η εκδήλωση έλαβε χώρα στα Asteria – Domus στη Γλυφάδα, την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025, παρουσία πλήθους προσκεκλημένων από τον επιχειρηματικό, θεσμικό και ασφαλιστικό κόσμο, μεταξύ των οποίων CEOs ασφαλιστικών εταιρειών, εκπρόσωποι του κλαδικού τύπου, καθώς και στελέχη της πολιτικής ηγεσίας, με τη συμμετοχή του Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα.

Η φετινή βραδιά είχε ξεχωριστή σημασία, καθώς η Mega Brokers διανύει μια νέα εποχή ανάπτυξης και διεθνοποίησης, μετά την ένταξή της στον όμιλο Unilink, μέλος του παγκόσμιου fintech ηγέτη Acrisure, μέσω της εξαγοράς που ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2025.

Τον ρόλο του παρουσιαστή της βραδιάς είχε ο Σάκης Τανιμανίδης, προσδίδοντας με τον δικό του μοναδικό τρόπο ενέργεια και ρυθμό στην εκδήλωση.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, τον λόγο έλαβαν ο Πρόεδρος της Mega Brokers, κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, και ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Τάσος Χατζηθεοδοσίου, παρουσιάζοντας τα εντυπωσιακά αποτελέσματα της χρονιάς και το όραμα για το μέλλον της εταιρείας, καθώς και ο κ. Igor Rusinowski, CEO του Ομίλου Unilink, ο οποίος αναφέρθηκε στη στρατηγική συνεργασία Mega Brokers – Unilink και στις νέες προοπτικές ανάπτυξης που δημιουργούνται στο πλαίσιο του διεθνούς δικτύου της Acrisure.



Στο επίκεντρο της εκδήλωσης βρέθηκαν οι άνθρωποι και οι συνεργάτες της Mega Brokers, που με επαγγελματισμό, αφοσίωση και ήθος συνεχίζουν να ενισχύουν την παρουσία και τη φήμη της εταιρείας στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση στην Ελλάδα. Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, αναφέρθηκε στη συνεργασία του Δήμου με τη Mega Brokers στο πλαίσιο δράσεων κοινωνικής ευθύνης —όπως η δωρεά τηλεοράσεων στον Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών και η δεντροφύτευση στην πλατεία Δημήτρη Μπέη—, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς και με σεβασμό στο περιβάλλον.



Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, το κοινό παρακολούθησε την ομιλία του Απόστολου Κουμαρίνου, ο οποίος, μέσα από έναν παρακινητικό λόγο, μίλησε για την «αόρατη πρόοδο» και για όλα όσα προηγούνται πριν η επιτυχία γίνει ορατή.



Η βραδιά κορυφώθηκε με τις βραβεύσεις των κορυφαίων συνεργατών της Mega Brokers και την παρουσίαση του νέου διαγωνισμού πωλήσεων 2025–2026, ο οποίος θα διεξαχθεί στη Νότια Αφρική. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με μουσική από το συγκρότημα 48 Ores, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα χαράς, δικτύωσης και γιορτής της ομαδικής επιτυχίας.