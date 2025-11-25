Κορυφώθηκαν χθες στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών οι εορτασμοί για τα 100 χρόνια του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Μπράβο στον Χατζηθεοδοσίου και, φυσικά, στη Διοικητική Επιτροπή του Ε.Ε.Α. για το εξαιρετικό τους έργο σε όλα τα επίπεδα. Όσοι παρευρέθηκαν χθες στο Μέγαρο θα συμφωνήσουν μαζί μου. Ένας κύκλος ολοκληρώνεται σιγά σιγά και ένας καινούργιος ανοίγει; Ναι, για την Περιφέρεια μιλάω.

γράφει: Insurance Tipster

Αποκλειστικά κυκλοφόρησε χθες — αν και οι «πράκτορες» το γνώριζαν — ότι ο Νίκος Χαλικόπουλος ενισχύει τη διοικητική ομάδα της ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστικής. Λογικά για θέση CEO; Μετά την αιφνίδια αποχώρηση του Κίμωνα Ευσταθόπουλου.

Έπιασαν, λέει, ασφαλιστές που είχαν στήσει κύκλωμα με πλαστά συμβόλαια και έστηναν ζημιές. Σοκαριστικό! Να ήταν οι μόνοι… Πολλούς wise guys προσελκύει ο κλάδος — και δυστυχώς, μερικοί είναι άνευ πάσης υποψίας. Η απάτη πάει σύννεφο στον κλάδο αυτοκινήτου, και από ό,τι ξέρουμε ήδη, η Hellas Direct και η Anytime χρησιμοποιούν με καλό βαθμό επιτυχίας anti-fraud AI εργαλεία. Θέλει, όμως, να έχεις οργανωμένα data, αλλιώς δεν πιάνουν.

Πραγματοποιήθηκε χθες και η συνεδρίαση της κριτικής επιτροπής για να ψηφίσουν τους νικητές στα φετινά Insurance Awards. Βασίλειου, Λυσιμάχου, Κώτσαλος, Παπαδάκη, Τζώρτζη, Πέτροβας και Ξένος διάβασαν τους φακέλους των φιναλίστ που ετοίμασε η ομάδα της Grant Thornton και, αφού σχολιάστηκαν και συζητήθηκαν, πραγματοποιήθηκε η ψηφοφορία. You can’t get more trustworthy procedure than that! Στις 15 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η τελετή απονομής.

Ο πρόεδρος του Ε.Ε.Α. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, σε επιστολή του προς τη ΔΕΙΑ, προειδοποίησε ότι πολλαπλασιάζονται τα φαινόμενα αθέμιτων πρακτικών και παρερμηνειών του νομικού πλαισίου. Όπως σημειώνει, αυτό έχει ως αποτέλεσμα να θίγεται το κύρος της ιδιωτικής ασφάλισης και να απειλείται η εργασία των επαγγελματιών της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. Υπενθυμίζει δε, το άρθρο 27 του νόμου 4583/2018, που απαγορεύει κάθε μορφή αθέμιτου ανταγωνισμού, παραπλανητικής πρακτικής και την προσφορά εκπτώσεων ως κίνητρο για την πώληση συμβολαίων. Άμεση ήταν η αντίδραση της ΔΕΙΑ στην επιστολή του Χατζηθεοδοσίου η οποία αναγνωρίζει πλήρως τα ζητήματα που έθεσε το Επιμελητήριο, σημειώνοντας ότι «παρατηρείται απόπειρα κατάργησης του υφιστάμενου νομικού πλαισίου, και μάλιστα από μεγάλο “παίκτη” της ασφαλιστικής αγοράς». Η αναγνώριση του προβλήματος συνιστά ένα πρώτο θετικό βήμα, το οποίο όμως, για να έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα, πρέπει να συνοδευτεί από επιβολή προστίμων και την ακύρωση των μη σύννομων πρακτικών που πλήττουν επαγγελματίες της διαμεσολάβησης.

Στο πλαίσιο του Fortune Greece CEO Initiative Forum 2025, ξάνα στο Μέγαρο ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους και ο CEO της Generali Hellas, Πάνος Δημητρίου, μίλησαν για το μέλλον των συστημάτων υγείας και ασφάλισης. Ο κ. Θεμιστοκλέους τόνισε την ανάγκη στροφής στην πρόληψη και την ευζωία, σημειώνοντας την πρόοδο στον ψηφιακό μετασχηματισμό του ΕΣΥ. Ο κ. Δημητρίου επισήμανε τον συμπληρωματικό ρόλο των ιδιωτικών ασφαλιστικών και τη σημασία των συνεργειών για τη μείωση του κόστους και την ποιοτικότερη φροντίδα των πολιτών. Δεύτερο τετ α τετ των δύο ανδρών μετά και τη συμμετοχή τους στο συνέδριο της Ένωσης Αναλογιστών Ελλάδος.

Τέλος, με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε στις 18 Νοεμβρίου η εκδήλωση της ΕΑΕΕ και του ΣΕΜΑ, με αντικείμενο την Ασφάλιση Πιστώσεων & Εγγυήσεων. Η εκδήλωση είχε στόχο την εκπαίδευση των μελών του ΣΕΜΑ και την παρουσίαση των μηχανισμών, των ωφελειών και των εφαρμογών της συγκεκριμένης ασφαλιστικής κατηγορίας. Η συζήτηση κάλυψε θέματα όπως ο πιστωτικός έλεγχος, η πρόληψη και οι εγγυήσεις σε έργα υποδομών, αναδεικνύοντας τον ρόλο των μεσιτών στην ανάπτυξη της αγοράς.