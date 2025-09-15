Πτωτικά κατά 1% κατέγραψε η ΕΛΣΤΑΤ τον Δείκτη Τιμών Ασφαλίστρων κλάδου Οχημάτων τον μήνα Αύγουστο σε ετήσια βάση (σε σχέση με τον Αύγουστο του 2024), τη στιγμή κατά την οποία οι ίδιοι οι ασφαλιστές δηλώνουν ότι τα ασφάλιστρα οχημάτων κινούνται οριακά ανοδικά ή και περισσότερο αν κανείς μετρήσει τις μεταβολές βάσει του παραμετροποιημένου συστήματος με το οποίο τιμολογούν οι ασφαλιστικές εταιρείες.

Μάλιστα, τα στατιστικά του Αυγούστου καταγράφουν αυξημένο κατά 2,7% τον Δείκτη Τιμών Αυτοκινήτων και κατά 3,9% αυξημένο τον Δείκτη Τιμών Ανταλλακτικών πάντα σε ετήσια βάση, ενώ τα στοιχεία από τις πωλήσεις οχημάτων εμφανίζουν άνοδο στις ταξινομήσεις καινούργιων υβριδικών και ηλεκτρικών οχημάτων, που κατά τεκμήριο το κόστος ασφάλισης είναι σαφώς ακριβότερο από το αντίστοιχο για τα συμβατικά οχήματα.

Αν πάντως κάτι συνηγορεί στην πτωτική πορεία του Δείκτη Τιμών Ασφαλίστρων οχημάτων για τον μήνα Αύγουστο είναι η πτώση των τιμών κατά 4,9% στα μεταχειρισμένα ΙΧ.