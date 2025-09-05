Μέσα από τη σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα οι αποζημιώσεις στις φυσικές καταστροφές θα μπορούσαν να φτάσουν το 90% αναφέρει ο κ Ιωάννης Παν. Βοτσαρίδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της INTERLIFE AAEΓΑ .

Ποια είναι η άποψη σας για την υποχρεωτική ασφάλιση επιχειρήσεων και ειδικότερα πως κρίνετε το μέτρο που βρίσκεται στην αρχή της εφαρμογής του;

Μετά το σχετικό διάλογο που άνοιξε μεταξύ Πολιτείας , Επιχειρήσεων και Ασφαλιστικών Εταιρειών υπήρξε μία, κατ’ αρχήν, ανταπόκριση της Κυβέρνησης σε επίπεδο Νομοθετικών Μέτρων (για συγκεκριμένες κατηγορίες Επιχειρήσεων και για τα Οχήματα). Μέτρων που λειτούργησαν οπωσδήποτε θετικά:

Ως προς τις Επιχειρήσεις, θεσπίστηκε Υποχρεωτική Ασφάλιση για Δασική Πυρκαγιά, Πλημμύρα, και Σεισμό – για Εταιρίες με τζίρο άνω των 500.000 €.

Για Μελετητικές Επιχειρήσεις Δημοσίων Έργων, Υποχρεωτική Ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης του Μελετητή έναντι Τρίτων.

Για την Ασφάλιση Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης (Airbnb), Υποχρεωτική Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων,

Για την Ασφάλιση Μονάδων Ψυχικής Υγείας, Υποχρεωτική Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου έναντι Τρίτων και, τέλος,

Για την Ασφάλιση Οχημάτων, Υποχρεωτική Ασφάλιση για Δασική Πυρκαγιά και Πλημμύρα.(Εδώ, αξίζει να σημειωθεί, ότι σε σύνολο περίπου 9,5 εκατ. οχημάτων σε κυκλοφορία στη χώρα μας, ασφαλισμένα είναι λιγότερα από 7 εκατ., παρ’ όλο που η Ασφάλιση είναι υποχρεωτική, με βαρύτατες ποινές για τους παραβάτες).

Τα Μέτρα αυτά είναι, αναμφίβολα, ένα μεγάλο βήμα για τη διεύρυνση της κάλυψης πολύ σημαντικών Κινδύνων και οφείλουμε τα εύσημα στην Πολιτεία για τη θέσπισή τους.

Θεωρείτε ότι υπάρχουν παράμετροι, “ανοιχτά” θέματα που πρέπει να ρυθμιστούν; Σε ποιες περιπτώσεις είναι δύσκολη η ασφάλιση; Δίνεται λύση στο ζήτημα των επιχειρήσεων που δεν μπορούν να ασφαλιστούν;

Είναι αλήθεια, ότι, παρά τα μέτρα που προαναφέραμε, ένα μεγάλο μέρος των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων μένουν εκτός ρύθμισης, παρά το ότι ενδέχεται να έχουν δραστηριότητες πιο ευάλωτες σε καταστροφικά γεγονότα.

Εκτός μένουν και Επιχειρήσεις νέες, στα πρώτα στάδια ανάπτυξής τους, με Πάγιο Ενεργητικό αυξημένου κόστους, οι οποίες δεν έχουν ακόμη καλύψει, σε Κύκλο Εργασιών, το όριο της Υποχρεωτικότητας.

Υπάρχουν, λοιπόν, ακόμη ανοιχτά θέματα που πρέπει να επιλυθούν, ώστε η Ασφαλιστική Κάλυψη των Μικρομεσαίων να μην επαφίεται μόνον στην Ασφαλιστική Συνείδηση των ιδιοκτητών τους.

Έχει η ασφαλιστική αγορά τη δυνατότητα και την τεχνογνωσία να καλύψει μία μεγάλη καταστροφή όπως αυτή του Daniel;

Η Ασφαλιστική Παραγωγή στην Ελλάδα, παρόλο που παρουσιάζει τελευταία κάποιες αυξητικές τάσεις σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη – πχ στη διετία 2022-23 παρουσίασε αύξηση στις Γενικές Ασφαλίσεις +10% (έναντι 6% στην ΕΕ) και στην Κατοικία 14% (έναντι 8% στην ΕΕ) – ξεκινά από πολύ χαμηλή βάση (6 φορές κάτω από τον Ευρωπαϊκό Μέσο Όρο).

Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο το Κράτος να δώσει ισχυρότερα κοινωνικά και οικονομικά κίνητρα στον Πολίτη ώστε να ασφαλιστεί για Φυσικές Καταστροφές , όπως αυτές στη Θεσσαλία.

Επιπλέον, είναι αυτονόητο ότι, η Πολιτεία δεν μπορεί – και στο μέλλον θα μπορεί ακόμη λιγότερο – να αποζημιώνει, μόνον αυτή, τους Πολίτες από Φυσικές Καταστροφές. Κατά συνέπεια, τίθεται άμεσα η ανάγκη συνεργασίας Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα με τη μορφή ΣΔΙΤ, όπως ήδη γίνεται στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε.

Δεν θα κουραστώ να επαναλαμβάνω ότι με το σχήμα αυτό οι Αποζημιώσεις θα μπορούσαν να φθάνουν συνολικά το 90% των Ζημιών, με το ήμισυ και πλέον να καλύπτεται από Ιδιωτικές Ασφαλιστικές Εταιρίες. Οι οποίες, έχοντας την απαραίτητη Τεχνογνωσία για την εκτίμηση του προς ασφάλιση περιουσιακού στοιχείου, αλλά και τα προηγμένα μέσα για τις Πραγματογνωμοσύνες Ζημιών, μπορούν να συνεισφέρουν με ακριβέστερους υπολογισμούς και ταχύτερες διαδικασίες στη διεκπεραίωση των Αποζημιώσεων.

Οι πρακτικές αυτές είναι γνωστές και εφαρμόζονται ήδη στο εξωτερικό, πολύ συχνά και με τη συνδρομή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Είναι, δε, ο μοναδικός τρόπος να αντιμετωπιστούν οικονομικά οι Φυσικές Καταστροφές, χωρίς δυσθεώρητα ύψη Ασφαλίστρων, δεδομένου ότι με τις συμπράξεις αυτές δημιουργείται επιμερισμός των Δαπανών και Οικονομίες Κλίμακος.

Ανταποκρίθηκαν οι επιχειρήσεις σε όσα ορίζει ο νόμος; Ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που πρέπει να επιλυθούν; Πιστεύετε ότι για να είναι συνολικά καλυμμένη μία επιχείρηση θα πρέπει να έχει ενσωματώσει στην ασφάλιση και την απώλεια κερδών;

Οι επιχειρήσεις φαίνεται ότι ανταποκρίνονται σταδιακά σε όσα ορίζει ο Νόμος, διότι κατανοούν και αναγνωρίζουν τη σκοπιμότητα αυτής της ρύθμισης. ΄Οσο για την Απώλεια Κερδών, είναι προς το συμφέρον της επιχείρησης να ενσωματώνεται στο Συμβόλαιο για τις Συνολικές Καλύψεις, διότι έτσι εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα της για οποιονδήποτε Κίνδυνο. Πχ, σε περίπτωση Πυρκαγιάς μπορεί να καλύψει την επιχείρηση – εκτός από ζημιές σε κτιριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, μηχανήματα κλπ – και για Πάγια Εξοδα, Μισθοδοσίες και. βέβαια, απώλεια Εσόδων, ώστε σε μικρό χρονικό διάστημα να μπορεί, η Εταιρεία αυτή να συνεχίσει απρόσκοπτα τη λειτουργία της.