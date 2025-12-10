Μη χάσετε αυτή την Κυριακή 14/12 ένθετη στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ την ειδική έκδοση «Οδηγός Ασφάλισης».
Για 5η συνεχή χρονιά μέσα από τον Οδηγό Ασφάλισης το αναγνωστικό κοινό θα έχει πρόσβαση σε χρήσιμη ενημέρωση γύρω από την ιδιωτική ασφάλιση, τους λόγους για να ασφαλιστεί κάποιος σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών κάλυψης, από την υγεία μέχρι τις αστικές ευθύνες και την περιουσία.
Η έκδοση είναι μια συνεργασία του κλαδικού περιοδικού «Ασφαλιστικό Marketing» της morax media και της εταιρείας «Καθημερινές Εκδόσεις».
Τι θα διαβάσετε στο φετινό Οδηγό Ασφάλισης:
- Γενιά Ζ, Ποιος θα της μιλήσει για την ασφάλιση;
- Άρθρο, Άδωνις Γεωργιάδης, υπουργοσ υγείας
- Infographic, Η ελληνική αγορά σε αριθμούς
- Άποψη, Σταύρος Κωνσταντάς, διεύθυνση εποπτείας ιδιωτικής ασφάλισης
- Ευρωπαϊκή αγορά: 5 «πρέπει» για τις ασφαλιστικές
- Άποψη, Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, προέδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών ταιρειών Ελλάδος
- Aσφαλιστική Αγορά, Σε «χορό» ανόδου και συγχωνεύσεων οι ασφαλιστικές
- Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου, προέδρος ΕΕΑ
- Bancassurance 2.0 : Πώς οι τράπεζες χτίζουν ξανά ασφαλιστικούς ομίλους
- Συμβουλές: Ξέρεις ποιος είναι ο ασφαλιστής σου;
- Διαμεσολάβηση: Η 7η Εθνική Συνδιάσκεψη ως κέντρο εξελίξεων και διεκδικήσεων
- Άποψη, Ηλίας Τσολάκης, προέδρος της ΠΟΑΔ,
- Δήμητρα Λύχρου, προέδρος της ΕΑΔΕ,
- Κωνσταντίνος Ρούσσης, προέδρος της ΕΣΑΠΕ
- Κλιματική κρίση: 317 δισεκατομμύρια ευρώ το κόστος το 2024
- Άποψη, Ηλίας Γαλάνης, διευθύνων συμβούλος ΠΑΣΚΑΛ & ΣΤΡΑΤΗΣ α.ε.,
- Ίναχος Παππάς, συνιδρυτής εταιρείας vice-versa
- NatCat Summit: Πώς θα αμυνθούμε απέναντι στις φυσικές καταστροφές
- Υγεία: Λιγότερη σπατάλη, περισσότερη φροντίδα
- Άποψη, Δημήτρης Σπανός, διευθυντής τομέα ασφαλιστικών λειτουργιών ζωής & υγείας της ergo ασφαλιστικής
- Σύνταξη: Πώς να δημιουργήσουμε τον προσωπικό μας «κουμπαρά»
- Οχήματα: Τα δικαιώματα των οδηγών και το μέλλον της οδικής ασφάλειας
- Αστική ευθύνη: Δίχτυ ασφαλείας για επιχειρήσεις και επαγγελματίες
- Golden Visa: Τα διαθέσιμα ασφαλιστικά προγράμματα
- Τεχνολογία: Η τεχνητή νοημοσύνη στην υπηρεσία των ασφαλιστικών
- Άποψη, Νίκη Τρομπούκη, διευθύντρια τομέα στρατηγικής και διακυβέρνησης ergo ασφαλιστικής
- Βιωσιμότητα: Η νέα γλώσσα του ESG
- Insurance Awards: Οι καλύτεροι ασφαλιστές της χώρας
