Με πλήθος δραστηριοτήτων ολοκληρώθηκε η συμμετοχή της MΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστικής στην Εθνική Εβδομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών (6-12 Οκτωβρίου). Η Εταιρία ήταν ένας από τους πρώτους οργανισμούς που αξιοποίησε, εδώ και μια δεκαετία, την δυναμική της Εβδομάδας Εξυπηρέτησης, λαμβάνοντας ενεργά μέρος σε αυτήν.

Για το 2025, εργαζόμενοι από την ομάδα Εξυπηρέτησης της ΜΙΝΕΤΤΑ εκπαιδεύτηκαν, μέσα από ένα διαδραστικό workshop, σε τεχνικές αποτελεσματικής επικοινωνίας, ώστε να είναι σε θέση να προσφέρουν στον πελάτη ακόμη πιο αναβαθμισμένη, προσωποποιημένη εξυπηρέτηση.

Οι εργαζόμενοι είχαν επίσης την ευκαιρία να ξεδιπλώσουν τις καλλιτεχνικές τους δυνατότητες μέσα από τον διαγωνισμό «Η δική μου Τέχνη για την Εξυπηρέτηση», με αφορμή τον οποίο δημιούργησαν ποιήματα, σύντομες ιστορίες, εικόνες, ακόμα και βίντεο κλιπ που συνδέονται με την έννοια της Εξυπηρέτησης. Δοκίμασαν ακόμα τις δυνάμεις τους στο κουΐζ «Η Μόνα Λίζα και η Εξυπηρέτηση», αντιστοιχίζοντας πασίγνωστους πίνακες ζωγραφικής με παραδείγματα κακής εξυπηρέτησης πελατών προς αποφυγή, τα οποία εντόπισαν.

Κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας, ανακοινώθηκε επίσης η Ετήσια Έρευνα Ικανοποίησης Ασφαλισμένων στη ΜΙΝΕΤΤΑ, η οποία αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι των ενεργειών που υλοποιεί η Εταιρία, ώστε να λαμβάνει ανατροφοδότηση από τους ασφαλισμένους.

Τέλος, η Εξυπηρέτηση Πελατών γιορτάστηκε, και για το 2025, σε μια ξεχωριστή εκδήλωση, μία κινηματογραφική βραδιά για τους εργαζόμενους στην Εταιρία και τους συνεργαζόμενους διαμεσολαβητές. Σε μια αποκλειστική προβολή στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, οι συμμετέχοντες απόλαυσαν το αριστουργηματικό φιλμ νουάρ του Μπίλυ Γουάιλντερ «Διπλή Αποζημίωση» (Double Indemnity) με πρωταγωνιστή έναν ασφαλιστή.

Ο θεσμός της Εθνικής Εβδομάδας Εξυπηρέτησης Πελατών, ο οποίος διοργανώνεται με πρωτοβουλία του Ελληνικού Ινστιτούτου Εξυπηρέτησης Πελατών (ΕΙΕΠ), αποτελεί για την ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική το ετήσιο «ραντεβού» για γνώση και ψυχαγωγία, πάντα με κύριο άξονα την ανάδειξη της σημασίας που έχει για την Εταιρία η προσφορά Ποιοτικής Εξυπηρέτησης.